En una reciente participación con FOX, Jürgen Damm se subió a la tendencia de redes sociales conocida como “Romper el silencio”, en la que se muestran imágenes de distintos futbolistas y el participante debe permanecer en silencio si considera que el jugador en pantalla es inferior a él. El exjugador de Tigres, Pachuca y Atlético San Luis aprovechó la oportunidad para exaltar su velocidad y habilidades, ubicándose por encima de grandes nombres del futbol mundial.

Damm, que brilló especialmente entre 2014 y 2015, sorprendió al afirmar que solo Gareth Bale y Kylian Mbappé lo superaban en ese entonces. “Mbappé sí, y Gareth Bale, los únicos dos que me podían ganar”, declaró sin titubeos, generando revuelo en redes y medios.

Damm se subió a la tendencia viral en redes sociales | MEXSPORT

“Era el segundo jugador más rápido del mundo”

Uno de los pilares de su argumento fue la velocidad. El mexicano recordó que, en su momento, fue catalogado como el segundo jugador más rápido del planeta, solo detrás de Gareth Bale. “Soy el Flash”, bromeó durante la dinámica, dejando claro que su confianza sigue intacta, incluso tras varios años alejado de los reflectores principales.

Entre los nombres que desfilaban en la pantalla, Damm dejó pasar sin comentarios a Alexis Vega, Carlos Vela, Mohamed Salah, Christian Pulisic y Uriel Antuna, implicando que ninguno de ellos era mejor que él en su prime. Incluso se atrevió a decir que, en una carrera, le ganaría a Cade Cowell aún dándole 20 metros de ventaja.

Damm recordó que fue el segundo jugador más rápido del mundo | MEXSPORT

También dejó fuera a Vinicius Jr y Alphonso Davies

Otra sorpresa llegó cuando decidió no romper el silencio ante jugadores como Vinicius Jr y Alphonso Davies, insinuando que ni siquiera ellos estaban por encima suyo. Pero la situación cambió cuando apareció la imagen de Kylian Mbappé. Y aunque Gareth Bale no apareción, Damm sí aceptó que eran superiores.

Aunque la dinámica implicaba guardar silencio ante quienes no lo superaban, Damm no siguió del todo las reglas y soltó varios comentarios, añadiendo así más leña al fuego y polémica a sus declaraciones. Las redes sociales rápidamente se inundaron de reacciones. Mientras algunos fans aplauden la confianza del exseleccionado nacional, otros lo acusan de vivir del pasado y sobrevalorar su impacto en el futbol internacional.

Damm solo reconoció a Mbappé como superior a él | MEXSPORT

¿Qué ha sido de Jürgen Damm?

Después de su salida de Tigres en julio de 2020, el volante llegó a la MLS para jugar con Atlanta, pero estuvo menos de dos años y en febrero de 2022 concluyó su contrato, tras lo cual estuvo un tiempo sin equipo. Fue con América que trató de retomar su nivel en la Liga MX, pero después de un año se marchó a San Luis.

Con los potosinos se quedó del Apertura 2023 hasta el pasado Clausura 2025, cuando se marchó al futbol estadounidense de nuevo, con Oakland Roots en la Segunda Categoría. Hasta ahora ha disputao 23 partidos, con dos goles y una asistencia en ese lapso.

San Luis fue el último equipo de Damm en México | MEXSPORT