¡Enloquecen! Madre de jugador se convierte en influencer tras partido ante Real Madrid

Un momento curioso se ha derivado en redes sociales tras el reciente juego del Real Madrid, en Kazajistán, ante el Kairat Almaty dentro de la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Y es que, la madre del portero de 18 años Serkhan Kalmyrza, canterano que está haciendo historia en la competición europea con el conjunto kazajo, se llevó los reflectores después de un momento tierno con su madre; sin embargo, esto ha desatado la euforia de la afición.

Portero de Almaty l CAPTURA

Los comentarios en redes sociales se desataron después de ver como la madre recibía un ramo de flores de su pequeño hijo que protagonizó su titularidad, dentro de la competición, jugando nada más y nada menos que contra el Real Madrid.

Aficionados reaccionaron

Las reacciones fueron sorprendentes al ver a Saule Rabayeva, tan joven que pareciera la misma hermana del juvenil arquero, en redes sociales con la frase: “Eres el mejor, hijo mío. Eres mi orgullo. Hiciste todo lo que pudiste. para mí, eres el más fuerte. Te esperan grandes metas. No te rindas. Estoy contigo y siempre creo en ti”.

Afición durante partido l AP

Ese mensaje diciendo que era la madre, causó furor en los seguidores y reaccionaron con diversos comentarios entre los que resaltaron: “¡Un momento! ¿Esa es la madre?”, escribieron algunos ante lo que veían sus ojos.

Pero eso no fue lo más inevitable y es que después del momento la madre del jugador empezó a crecer en seguidores en su cuenta de instagram llegando incluso cerca de los 40 mil seguidores y solo por el motivo de su apariencia tan juvenil.

Su cuenta creció l CAPTURA

¿Quién es Serkhan Kalmyrza?

Serkhan Kalmyrza, de 18 años, es canterano del conjunto kazajo Kairat, nacido en 2007 es seleccionado de su país Sub-19 y hoy es la sensación en la UEFA Champions league debido a su juventud y a su más de 10 intervenciones en sus primeros dos partidos en la competición.

El guardameta ha resaltado pese a la reciente goleada que el Real Madrid, le propinó a su equipo, de 5-0 donde Kylian Mbappé; lo que representó la segunda caída del conjunto kazajo en la Champions League donde participan por primera vez.

Flores regaladas l CAPTURA