Xabi Alonso demuestra que sigue desbordando talento con el balón

El actual entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, volvió a demostrar que el talento nunca se pierde. A pesar de haberse retirado hace ocho años, el estratega español dejó claro que, si lo deseara, podría seguir compitiendo al más alto nivel.

Durante una sesión de entrenamiento en Valdebebas, el Real Madrid compartió en sus redes sociales un video en el que Alonso sorprende a todos dominando el balón con una técnica impecable. En la grabación, el exfutbolista baja el esférico sin dejarlo botar, un gesto técnico que recordó a los mejores momentos de su carrera.

El propio club destacó la acción con una frase ingeniosa: “Le dio de cenar. La acostó. Y la puso a dormir”, resaltando la elegancia y control del entrenador con el balón.

Pausa por la Fecha FIFA

El Real Madrid atraviesa una breve pausa por la Fecha FIFA de octubre, aunque Alonso mantiene el ritmo de trabajo con su plantilla. El equipo merengue viene de vencer al Villarreal en un duelo polémico que les permitió recuperar el liderato de LaLiga, beneficiados por la goleada del Sevilla sobre el Barcelona.

Ahora, los blancos tendrán dos semanas de preparación antes de su siguiente compromiso liguero frente al Getafe, donde buscarán mantener el paso firme en el torneo.

Una carrera llena de éxitos

Xabi Alonso se retiró en 2017, poniendo fin a una trayectoria de 17 años en la élite. Debutó en el Real Sociedad en el año 2000 y brilló en clubes como Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Además, fue multicampeón con la selección española, levantando la Eurocopa y la Copa del Mundo.

Tras colgar los botines, el técnico vasco comenzó su carrera como entrenador y no tardó en destacar. Con el Bayer Leverkusen, conquistó el doblete de Liga y Copa en Alemania y alcanzó la final de la Europa League. Hoy, en el banquillo del Real Madrid, busca trasladar ese mismo éxito al equipo con el que alguna vez dominó el mediocampo.

