Aldo de Nigris, exjugador de Rayados, ganador de La Casa de los Famosos México 3

Uno de los fenómenos más grandes de nuestro país terminó. La Casa de los Famosos México 3 nombró a Aldo Tamez de Nigris como el ganador, quien además de ser un gran influencer en redes sociales, también tuvo un pasado como futbolista con los Rayados de Monterrey.

Ganador | @LaCasadelosFamososMx

¿Cómo fue su aventura en el futbol?

La vida de Aldo siempre estuvo relacionada al futbol, pues el influencer siempre contó con grandes figuras del balompié regiomontano. Tamez de Nigris es sobrino de dos grandes jugadores en la historia del deporte mexicano, Antonio ‘Tano’ de Nigris y Aldo de Nigris; fue este último quien le consiguió una prueba con las Fuerzas Básicas de La Pandilla.

El joven de 26 años pasó por las categorías inferiores de Rayados, en Sub18 y Sub20, hasta llegar a Segunda División. Sin embargo, a los 19 años se retiró y nunca pudo debutar en Liga MX; aunque tuvo oportunidades de jugar en equipos de menor categoría como en Costa Rica o Estados Unidos.

Su etapa en Rayados | Captura de pantalla: X

El recuerdo de su tío

Uno de los capítulos más sombríos en la historia del futbol mexicano, también lo fue para Aldo. El influencer relató en La Casa de los Famosos el cómo tomó el fallecimiento de su tío ‘Tano’, cuando solamente tenía 10 años.

“Yo creo que tenía un corazón muy bonito. Me identifico mucho con él en ciertas cosas, creo que era una persona muy noble. Cuando nos llegó la noticia fue algo que no creíamos, el tío deportista. Apoyaba mucho a mi abuela, a su mamá; a mi mamá también. Son cosas que te vas a llevar de por vida y es lo bonito de ver estos recuerdos”, comentó Aldo.

Aldo | @rochago1985

El gran cariño del público

Aldo de Nigris se ganó el cariño de todos gracias a su carisma y nobleza, además de su gran amistad dentro del reality con Abelito. De hecho, uno de los herederos de la dinastía de Nigris comentó que su deseo es compartir parte de su premio con su amigo, un premio de cuatro millones de pesos.

"Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pase muy bien en el tiempo aquí con él, me ayudó mucho a pasarla bien", dijo entre lágrimas el regiomontano al ser declarado ganador.

Ganador | @alepindter22