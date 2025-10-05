¡Un Clásico mexicano! Banda MS estará en el show de medio tiempo del Chivas vs América

El Club América dio a conocer de manera oficial que la Banda MS, será la protagonista en el medio tiempo del Clásico Nacional amistoso que se realizará en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, entre azulcremas y Chivas.

Banda MS en el Clásico Nacional l BANDA_MS

Ambas escuadras buscarán afinar detalles para la parte final del Apertura 2025, aprovechando esta Fecha FIFA, asimismo podrán ver alternativas con jugadores que no son muy recurrentes en el equipo y del cual podrán echar mano.

Cabe mencionar, que en el juego más reciente los rojiblancos se impusieron 2-1 a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes, juego se disputó en la Jornada 8; Roberto Alvarado y Hormiga González, por los locales descontó Zendejas.

América-Chivas en Liga MX l IMAGO7

¿Cómo lo dieron a conocer?

A través de redes sociales ambas escuadras hicieron oficial el partido: “El Clásico de México llega una vez más a Estados Unidos”, escribió América con un video en el que se emprende el vuelo de un avión con destino a Phoenix.

Por su parte, el chiverio lo hizo con un video de la afición rojiblanca en territorio estadounidense con la siguiente frase: “Nos vemos en el State Farm Stadium para el Clásico de México”.

Clásico para Chivas l IMAGO7

Duelo en Phoenix

El duelo en el State Farm Stadium representará el primero entre Chivas y América; rojiblancos y azulcremas registran el único antecedente en 2006, partido que terminó con empate a un tanto, ahora vuelven para darle una alegría a su gente.

En aquella ocasión se jugó en el mismo recinto en el que se enfrentarán en esta ocasión con más de 60 mil aficionados, en donde siempre es garantía de buenas entradas cuando los máximos representantes del futbol mexicano se ven las caras.

Cabe mencionar, que en los últimos años se ha vuelto recurrente la llegada del clásico Nacional en territorio estadounidense, especialmente en Fecha FIFA, anteriormente el juego ha llegado a Los Ángeles y Houston.

Clásico Nacional a Phoenix l IMAGO7