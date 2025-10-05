Omar 'N' es trasladado a Puente Grande, donde estuvieron Chapo Guzmán y Caro Quintero

El exjugador y leyenda del Club Deportivo Guadalajara, Omar 'N', fue detenido por presunta implicación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

La noticia ha causado gran conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública nacional, debido al alto perfil del exdelantero, quien es el máximo goleador histórico de las Chivas y exseleccionado de México.

Omar 'N' como jugador de Chivas I IMAGO7

Retenido por ahora

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 4 de octubre, cuando la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió una orden de aprehensión en contra del exseleccionado nacional. De acuerdo con los reportes oficiales, Omar fue acusado de abuso sexual reiterado contra una menor, aunque fuentes adicionales han señalado que podrían ser más de una víctima involucrada.

Tras su detención, el exfutbolista fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, mejor conocido como Puente Grande, una prisión de alta seguridad ubicada en Jalisco. Este penal es reconocido a nivel nacional e internacional por haber albergado a notorios criminales, como el narcotraficante, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Omar 'N' e Liga MX I IMAGO7

¿Por qué Omar 'N' fue trasladado a Puente Grande?

La decisión de enviar a Omar 'N' a Puente Grande se debió al tipo de delito del que se le acusa, considerado como grave en el sistema judicial mexicano. Además, al tratarse de una figura pública, las autoridades decidieron garantizar su seguridad en un penal de máxima seguridad, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Cabe señalar que este centro penitenciario es uno de los más temidos del país, no sólo por sus reclusos, sino por las duras condiciones que se viven en su interior.

La noticia ha provocado diversas reacciones en redes sociales, especialmente entre los aficionados del Club Chivas, quienes aún ven a Bravo como uno de los ídolos más importantes del equipo. Hasta el momento, ni el club ni la Federación Mexicana de Futbol han emitido una postura oficial sobre el caso, aunque se espera que en los próximos días se pronuncien al respecto.

Omar Bravo, de 45 años, tuvo una destacada carrera futbolística tanto en México como en el extranjero. Fue parte de la Selección Mexicana en múltiples torneos internacionales y se convirtió en el goleador histórico de Chivas tras superar la marca de Salvador Reyes. Su imagen siempre estuvo ligada al profesionalismo y al éxito deportivo, lo que hace más impactantes las acusaciones que ahora enfrenta.

Este caso representa otro episodio en el que una figura pública del deporte mexicano se ve envuelta en acusaciones de índole sexual, lo que pone en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y responsabilidad dentro y fuera del campo. La sociedad y el entorno futbolístico estarán atentos al desarrollo de este proceso judicial.

Chapo Guzmán IX

¿Qué otras personas están encerradas en Puente grande?

Además de Omar 'N', otras personas del mundo criminal que están encerradas por temas delicados son: César Fabián de Anda, alias ‘El Ceviche’, y que es integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se encuentra Juan ‘N’, alias ‘El Chimbombas’, a quien se le considera como generador de violencia y se le acusa tanto de homicidio como de feminicidio; cuenta con tres órdenes de aprehensión por diferentes delitos, según la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Penal Puente Grande I X