Así fue el duro golpe a Allan Saint-Maximin que lesionó al francés del América

Partido a partido Allan Saint-Maximin es de los jugadores a seguir por los rivales de América y este reciente duelo ante Santos Laguna no fue la excepción. Lamentablemente para Las Águilas la victoria les salió cara y perdieron al francés por lesión consecuencia de un duro golpe de la defensa lagunera.

Saint-Maximin sale lesionado vs Santos | IMAGO7

Corría apenas el minuto 11 de partido cuando en uno de los primeros ataques del América, Allan Saint-Maximin fue derribado por Haret Ortega, esto para evitar que el francés se escapara rumbo al arco, sin embargo, la intención del central mexicano fue clara: ir por el jugador y no por el balón, situación que terminó con un duro golpe en la pierna derecha del francés.

Que chingue su madre Haret Ortega por lesionar a Allan Saint-Maximin



https://t.co/bAno8m0gtj — Roberto Haz (@tudimebeto) October 5, 2025

Mientras el árbitro central mostraba la tarjeta amarilla a Haret Ortega, Saint-Maximin se retorcía del dolor en el césped y el cuerpo médico de Las Águilas ingresó al campo para atenderlo y con mucho dolor logró reincorporarse al partido.

El golpe fue tan doloroso para Allan Saint-Maximin que pese a hacer el intento, el refuerzo estrella del Club América no pudo más y se tiro al césped y pidió su cambio al minuto 29' para ceder su lugar a Brian Rodríguez.

Haret Ortega propina duro golpe a Saint-Maximin | IMAGO7

Con dificultades para caminar, Allan Saint-Maximin fue captado abandonando el Estadio Ciudad de los Deportes minutos antes del final del partido, situación que causó preocupación entre los aficionados del América, pues temían que la gravedad de la lesión muscular fuera de consideración. Afortunadamente el propio DT del equipo descartó este escenario.

En conferencia de prensa post partido, André Jardine entrenador del Club América, dejó claro que la sustitución de Allan Saint-Maximin fue por un tema de prevención y su molestia muscular no es un tema de consideración, por lo que todo apunta a que después de la Fecha FIFA estará disponible para el Clásico Joven ante Cruz Azul.

“Lo de Maximin no es nada grave. Es sólo el golpe”, declaró el DT.

Lesión de Maximin no parece ser de gravedad | IMAGO7