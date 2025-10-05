Jardine revela el regreso de Henry Martín y Álvaro Fidalgo tras superar lesiones

Maxi en exámenes: André Jardine habló en conferencia de prensa luego de que el América venciera por marcador de 3 tantos a 0 a Santos Laguna en la cancha del Ciudad de los Deportes.

El director técnico brasileño aseguró que Allan Saint-Maximin está en exámenes para determinar el alcance de su lesión, pues tuvo que salir del terreno de juego y luego se fue del estadio antes de que terminara el partido.

Henry Martín l IMAGO7

Sobre los demás jugadores lesionados, André comentó lo siguiente:

“Hoy queda claro la importancia de tener un elenco grande, de estar preparados todos. De Cáceres está con un hongo, raro esto pero le está complicando los dedos del pie”, resaltó.

Además aseguró que lo de Maximin parece ser solo un golpe y no representaría mayor peligro, aunque el tema de Zúñiga sí preocupa pues es un tema muscular.

Henry Martín en el Clásico Nacional l IMAGO7

Jardine también mostró su molestia por el gol anulado a su equipo, pues asegura que no había argumentos para quitar la anotación, aunque también compartió que son puntos que el arbitraje está buscando cambiar.

América l IMAGO7

¿CUÁNDO VUELVEN HENRY Y FIDALGO?

Por último, André Jardine asegura que el regreso de los futbolistas lesionados está cerca, pues tanto Henry Martín como Álvaro Fidalgo están cerca de estar en su mejor estado físico:

“Henry está cerca de regresar a entrenar, Jona dos Santos también, Fidalgo elegimos este momento para pararlo, pues venía jugando y entrenando con dolor", resaltó.

"Podría estar jugando hoy pero sentiría nuevamente dolor en la rodilla. Sensaciones buenas, tal vez solo de Zúñiga que tarde un poco por el tipo de lesión”, agregó.