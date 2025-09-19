¡Un centenar! André Jardine dirigirá su partido 100 con el América en Liga MX ante Rayados

Las Águilas del América se miden a los Rayados del Monterrey en la Sultana del Norte dentro de la Jornada 9 del Apertura 2025, este encuentro además de que revivirá lo que hace algunos meses fue una Final ahora tendrá un condimento extra.

Este juego representará el número 100 de André Jardine al mando de los azulcremas en Liga MX, donde contabiliza 56 victorias, 28 empates y 15 derrotas.

André Jardine l IMAGO7

Cabe mencionar, que su centenar de juegos será exclusivamente con su presencia durante juegos del América tanto el juego ante Querétaro y Tijuana de la fecha 1 y 2 del actual torneo no se le sumaron debido a su ausencia.

Títulos de Jardine

André Jardine arribó al Nido en verano de 2023 y desde entonces ganó el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 para coronarse por primera vez como Tricampeón con el América e incluso estuvo cerca del Tetracampeonato cayendo en la Final ante Toluca.

Además de los títulos conseguidos en Liga MX logró sumar un Campeón de Campeones de la temporada 2023-24, una Supercopa de Liga MX en 2024 y un Campeón Cup 2024.

América l IMAGO7

Presente del América

El brasileño suma en total 126 encuentros dirigiendo al América en todas las competencias, y en actual Apertura 2025, los capitalinos son terceros con 17 puntos; producto de 5 victorias, 2 empates y una derrota.

Liga MX l IMAGO7