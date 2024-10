América: Tres jugadores que se han quedado sin minutos con André Jardine

No están borrados, ni tampoco tienen problemas físicos. Hay algunos jugadores de América que no han tenido actividad en las últimas semanas y hay versiones que su ausencia se debe a temas musculares o a que ya no entran en planes, sin embargo; RÉCORD pudo saber que Javairo Dilrosun, Illian Hernández y José Iván Rodríguez están en perfectas condiciones y a la espera de ser tomados en cuenta por André Jardine.

Ya son tres partidos en los que el atacante neerlandés no ha tenido actividad: Necaxa, Columbus Crew en la Campeones Cup y Pumas en el Clásico Capitalino, a pesar de que el cuerpo técnico tuvo que hacer rotaciones en su plantilla por lo cercano de los partidos, pero Dilrosun se quedó como suplente en todos.

Físicamente el futbolista ya se encuentra al cien y entrenando con normalidad, inclusive se sabe que es latente un llamado de la Selección de Surinam para la próxima Fecha FIFA, por lo que su participación el próximo sábado ante León es muy probable.

Illian por su cuenta está padeciendo el problema que en algún momento sufrió Henry Martín al ser el tercer delantero en la lista detrás de los extranjeros y otros consagrados. Hoy el canterano de los Tuzos tiene que esperar detrás del propio Henry, Rodrigo Aguirre y ahora Víctor Dávila; el problema es que su tiempo en Coapa se agota y sin actividad difícilmente renovarán su contrato.

El caso de Iván Rodríguez si es distinto ya que desde que llegó al Nido ha estado bien fisicamente, pudo hacer pretemporada y ha estado al cien cada semana, no obstante, su actividad se ha limitado a la categoría Sub 23 y en diez jornadas no ha podido debutar con el equipo, aunque mucho se debe a que en el plan original se pensaba que Álvaro Fidalgo o Richard Sánchez salieran de la institución en el reciente mercado.

