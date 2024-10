Adrián Aldrete confirma su retiro del futbol profesional

El lateral mexicano, Adrián Aldrete confirmó su retiro del futbol profesional. Su último equipo fue Pumas y también tuvo paso por Cruz Azul, América y Santos, equipos donde logró levantar títulos de liga y otros de copa.

Aldrete fue parte de la Selección Mexicana Sub 17 que logró levantar la Copa del Mundo en Perú 2005. Tuvo participación en cinco partidos de los seis del torneo.

“Es muy importante honrar el futbol, todo lo que me ha dado… abrimos camino a mucha juventud, era complicado que tuvieras tantos chavos, el primero de mi carrera fue ese. Fui siempre de los jugadores que convocatoria que le daban, me daba gusto. No importa si era amistoso contra Guatemala, Copa América o Copa Oro, portar la playera del Tri es algo muy importante”, expresó Aldrete en entrevista para TUDN.

El lateral mexicano se despide de las canchas tras una carrera exitosa y con paso en algunos de los equipos más importantes del futbol nacional.

Además de las ligas obtenidas con Cruz Azul, Santos y América, Aldrete ganó una Supercopa MX, una Leagues Cup y una Copa MX con La Máquina y con los Guerreros levantó un Campeón de Campeones y una Copa MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘Chicharito’ apoyó a la ‘Hormiga’ González tras su lesión ante Monterrey