Chicharito arremete contra la prensa: “Soy el villano en una historia mal contada”

El delantero de Chivas, Javier Hernández, arremetió contra la prensa deportiva en un stream a través de Kick, luego de que la culpó por los señalamientos donde lo colocan como un futbolista ‘grillero’ y mal compañero, enfatizando que es el "villano en una historia mal contada".

El goleador histórico de la Selección Mexicana respondió de manera irónica, después de que le preguntarán si llevaba una buena relación con su compañeros.

“No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo. Y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar”, señaló.

De igual manera, reconoció que aunque no vive individualmente su mejor momento, como equipo en Chivas han crecido de manera importante, destacando el llegar a la semifinal el semestre pasado.

“Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una semifinal, Chivas, llevo una semifinal en mi primer torneo y no andaba al cien. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada. La voy a adoptar. O sea, si tú la dijiste o la agarraste de demás, no importa. Soy el villano en una historia mal contada”, dijo.

Al final, puntualizó que no es el final de su carrera, y que, aunque no mejore sus números con el Guadalajara nada borrará lo realizado en su trayectoria futbolística.

“Estoy completamente seguro. No es el fin de mi carrera ni el fin de la historia, pero imaginémonos aquí, imaginémonos. No cosas chingonas, imaginémonos al revés. Imagínate que no hago ya ningún gol más que Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada. La prensa no me conoce, por más que ellos crean. Pero ellos venden, ellos necesitan vender. Lo que más sigue vendiendo es la polémica”, concluyó.

