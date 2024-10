‘Chicharito’ apoyó a la ‘Hormiga’ González tras su lesión ante Monterrey

Después de que Armando González abandonara el terreno de juego por lesión ante Monterrey, el canterano del Guadalajara salió entre lágrimas de la cancha por la impotencia de no seguir jugando.

En un video publicado por Chivas, se muestra Javier ‘Chicharito’ Hernández brindándole apoyo moral al canterano del Guadalajara en el vestidor, después de que la ‘Hormiga’ estaba pasando un mal momento.

“¿Te duele? ¿No te duele mucho? ¿Qué es lo que te duele? Que no puedes jugar que no vas a estar, ¿Qué es lo que te duele? Tranquilo papi, ¿Qué es lo que te duele? tranquilo yo sé ¿Y? ¿Cuál es la prisa?”, dijo Hernández a la ‘Hormiga’

Además, ‘Chicharito’ recordó que la ‘Hormiga’ fue quien le apoyó cuando él se vivió un momento complicado por su lesión, por lo que enfatizó que bajó del palco para estar con él y apoyarlo en ese momento tan complicado.

“Yo lloré mucho y me disté ánimo, igualito que tú. Nada más identifica, yo siempre trato de identificarlo y no le tenemos miedo a estás lesiones, por eso bajé por ti”, aseguró.

Al final, la ‘Hormiga’ González describió que fue en un cambio de ritmo cuando presentó molestias en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que ‘CH14’ le pidió que no se guardara nada y si tenía ganas de llorar lo hiciera, por lo que el canterano soltó el llanto.

“Y te pregunto porque recuerda que tú vas a sentir lo que sientes y lo lloramos, pero cuando empiezas a identificar algo, hasta el que tienes te tranquiliza un poco. ¿Te duele o está duro? Sí te molesta, ahorita no va a ser preciso. Tranquilo, por eso yo habló mucho y no me para la boca y así es como lidio con esto, si quieres llorar, llora no pasa nada”, concluyó.

