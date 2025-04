Los Dodgers visitaron a Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dio la bienvenida a Shohei Ohtani, Mookie Betts y a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas, a la Casa Blanca el lunes para felicitarlos por ganar la Serie Mundial la temporada pasada.

Trump elogió a "las personas muy talentosas" que vencieron a los Yankees de Nueva York en cinco juegos, pero se negó a presentar a algunos senadores demócratas en la ceremonia porque "simplemente no me gustan particularmente, así que no los presentaré".

Trump destacó a varios jugadores de los Dodgers por sus logros la temporada pasada, alabando a Ohtani por convertirse en el primer jugador de béisbol con 50 jonrones y 50 bases robadas, al lanzador japonés Yoshi Yamamoto y al MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Tommy Edman.

Trump elogió a Betts por su juego y lanzó una indirecta a los Medias Rojas de Boston por haberlo enviado a los Dodgers, antes de darle la mano en la ceremonia.

Betts, quien fue parte de las Medias Rojas que ganaron en 2018, no hizo el viaje de ese equipo a la Casa Blanca al año siguiente durante el primer mandato de Trump. Betts estaba en los Dodgers cuando ganaron la Serie Mundial en 2020 y asistió a la celebración el año siguiente con el presidente Joe Biden.

El mánager Dave Roberts había calificado la invitación como un gran honor que cada campeón de la Serie Mundial tiene la oportunidad de experimentar. Roberts dijo que decidir ir a la Casa Blanca no fue una conversación formal que él y los jugadores tuvieran.

Trump habló brevemente sobre el expropietario de los Yankees de Nueva York, George Steinbrenner, a quien el exneoyorquino llamó amigo.

El copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Mark Walter, y el lanzador Clayton Kershaw dieron breves comentarios en la Casa Blanca. Kershaw le presentó a Trump una camiseta de los Dodgers con el número 47 en la espalda.

Otros campeones en la Casa Blanca

Los campeones vigentes de la Copa Stanley de la NHL, los Florida Panthers, se convirtieron en el primer equipo en visitar a Trump en su segundo mandato cuando fueron honrados durante una ceremonia en la Sala Este a principios de febrero.

La Casa Blanca también dijo recientemente que los campeones del Super Bowl de la NFL, los Eagles de Filadelfia, aceptaron su invitación para el 28 de abril.

