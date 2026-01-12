Valeria Marín 'se engancha' con afición en redes sociales: "Están bien al pendiente"

Este fin de semana se realizaron los juegos de Wild Card en la NFL, mismos que fueron transmitidos por la señal de TUDN, donde Valeria Marín estuvo durante los cinco encuentros de los comodines en la National Football League.

Durante la transmisión, el cambio de look de Marín fue evidente, lo que llamó la atención de los espectadores, aunque no todos 'aprobaron' el nuevo look de la periodista de TUDN.

Valeria Marín recibió críticas por su cambio de look | @valmarin_r

En redes sociales, los 'aficionados' criticaron el aspecto de Valeria Marín, hubo quienes aseguraron que, por el corte y el nuevo color del cabello de Marín, 'lucia más vieja y fea', a lo que la periodista no se quedó callada.

En la primera de las respuestas, Marín le contestó a un detractor: "Primero anímate a poner una cara a tus comentarios y luego hablamos", aunque los cibernautas continuaron respondiendo a ese tweet.

Valeria Marín recibió críticas por su cambio de look | @ValMarinR

Otro de los usuarios corroboró que Marín sí se veía más fea y vieja, a los que la periodista contestó de forma tajante: "¡Imagínate si soy fea y vieja y estás aquí biiiiien al pendiente de mi vida y looks! Jajajajaaj imagínate si estuviera guapa y joven! Kajjajajajaja", respondió Marín.

Valeria Marín ya había sufrido esta clase de acoso antes, específicamente cuando 'presumió' su cambio de imagen mediante unas fotos en su cuenta de Instagram.

La periodista de TUDN volverá a la pantalla este lunes cuando, en el último partido de la ronda de comodines, los Pittsburgh Steelers reciban en el Acrisure Stadium a los Houston Texans por el último boleto a la ronda divisional en la NFL.

