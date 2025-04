Sergio Canales aclara pelea con Demichelis: “No me arrepiento de nada, no hice nada malo”

A unos cuantos días de que saliera a la luz la fuerte discusión que tuvo Sergio Canales con su entrenador Martín Demichelis, el mediocampista español rompió el silencio y por medio de sus redes sociales aclaró parte de esta polémica que tiene envuelto a Rayados.

Sergio Canales tuvo una discusión con Demichelis | IMAGO7

En un video publicado en X, Sergio Canales dio la cara con el fin de poner punto final al tema, asegurando que ha existido bastante desinformación al respecto, señalando que fue solo una fuerte charla grupal, además de que se encuentra tranquilo y sin arrepentimiento por lo sucedido.

“Solo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo”

“Tuvimos una charla grupal intensa pero constructiva que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Lo estoy pasando bastante mal porque se ha hablado mucho y hay mucha desinformación, yo he guardado silencio por respeto”, declaró Sergio Canales.

Canales se perdió el último partido por una herida producto de la discusión | IMAGO7

Sergio Canales recibe el respaldo de la afición de Monterrey

Luego de publicar este video de aclaración y disculpas, los aficionados de Rayados mostraron su apoyo hacía la estrella del Monterrey, mandado cientos de mensajes de apoyo al futbolista español y algunos cuantos en contra del entrenador, Martín Demichelis.

¿Cuándo regresa Sergio Canales con Monterrey?

Producto de la discusión entre Sergio Canales y Martín Demichelis, el español rompió una puerta de cristal que le generó una herida en la pierda izquierda y la cual tuvo que ser suturada, es por esa razón que se perdió el duelo ante Chivas y se desconoce si pueda estar listo para el Clásico Regio ante Tigres de este fin de semana.

Canales espera volver para el Clásico Regio | IMAGO7

