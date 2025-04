Demichelis sobre incidente de Canales: "Si hubiera sido una puerta de madera, nadie se hubiera enterado"

Al término del triunfo de Monterrey ante Guadalajara, Martín Demichelis abordó el desempeño de su equipo y, de manera inevitable, el incidente ocurrido durante la semana con Sergio Canales. El partido, que dejó un saldo positivo para los Rayados, también sirvió como escenario para que el estratega argentino contextualizara lo sucedido entre él y el mediocampista español, un evento que captó la atención de los medios y los aficionados.

Canales l CRÉDITO:IMAGO7

El incidente tuvo lugar en las instalaciones de El Barrial, tras una discusión entre el técnico y el jugador. Según relató Demichelis, todo se originó en un interescuadras el miércoles, cuando el equipo atravesaba un momento complicado en la tabla y él optó por ser autocrítico y exigente con sus dirigidos. En un arranque de frustración, Canales golpeó una puerta de cristal, lo que le provocó un corte en la pierna que lo dejó fuera del partido.

“Lastimosamente se filtró, quizás si hubiésemos tenido la suerte de que Sergio, en vez de pegarle a una puerta de vidrio, hubiera sido de madera, no se hubiesen enterado de nada y hubiese quedado en una situación normal”, comentó el entrenador, restándole dramatismo al asunto y enmarcándolo como algo habitual en un grupo competitivo.

Demichelis l CRÉDITO:IMAGO7

Demechelis reconoció el esfuerzo de sus jugadores

Demichelis enfatizó que, más allá del incidente, lo verdaderamente relevante fue la respuesta de sus jugadores en el campo. Para él, las declaraciones públicas de apoyo de sus futbolistas son valiosas, pero insuficientes si no se traducen en resultados. “Si un jugador sale a declarar que está conmigo pero después el rendimiento en el campo no es bueno, de poco me sirve que salgan a decirlo”, subrayó, celebrando que esta vez el equipo respondió con hechos y no solo con palabras.

Demichelis quiere a Canales de vuelta

Finalmente, el entrenador cerró el tema de Canales expresando su deseo de que el jugador se recupere pronto, tanto por su importancia dentro del plantel como por lo que aporta al club. “Necesito que Sergio se ponga bien en la semana porque lo necesitamos, porque es súper desequilibrante, porque es un jugador importantísimo y porque Monterrey lo necesita”, sentenció Demichelis.

