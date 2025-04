André Jardine confirma ausencia de Henry Martín en la Vuelta ante Cruz Azul

Henry Martín está fuera del Clásico Joven. André Jardine habló en conferencia de prensa previo al duelo de Vuelta de Cuartos de Final de la Champions Cup ante Cruz Azul.

El técnico de las Águilas dejó en claro que Henry Martín estará ausente en este partido, mientras que Rodrigo Aguirre será revisado para saber si puede ir a la banca.

“Fuera del partido seguro Henry, aún no va a estar y Dagoberto. Búfalo no viajó por no estar al 100%, hoy pasa por un test y vamos a ver si puede estar por lo menos en banca” también compartió que la lesión de Alan Cervantes no fue tan grave.

Otro punto importante fue la rivalidad, pues estos dos equipos han tenido partidos interesantes, además de ser uno de los clásicos más destacados de la liga: “Es difícil apuntar que partido es el más importante; nos enfrentamos ya en una final de liga, después en una Semifinal. Pero claro es un partido que tenemos como objetivo avanzar”.

LA ESTADÍSTICA NO CUENTA

Por último, a pesar de que las estadísticas y la historia están del lado del América, André Jardine aseguró que esto no juega y que no tienen ninguna importancia para este partido.

“La estadística, los números, lo pasado, no importa nada. Lo que importa aquí es la forma en la que nos estamos preparando para 90 minutos” aseguró el técnico del América.

