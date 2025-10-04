América golea a Santos Laguna y se monta al subliderato

Goleada azulcrema. Con goles de Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes, América venció 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes. A pesar de que las Águilas se ‘convirtieron’ en un hospital durante este encuentro, los dirigidos por André Jardine ganaron sin complicaciones y escalaron hasta la segunda posición de la Tabla General del Apertura 2025.

En el primer tiempo, los locales tuvieron el control del juego cómo se esperaba. Sin embargo, las lesiones se hicieron presentes y obligaron a Jardine a realizar modificaciones. Al minuto 29, cuando Santos Laguna tenía el balón, Allan Saint-Maximin se derrumbó en el campo al sentir molestias. De inmediato, el cuerpo médico de América ingresó a la cancha y tras atenderlo se determinó que no podía continuar en la cancha.

América golea l IMAGO7

A pesar de que salió por su propio pie, Maximin no dejó de cojear y se fue directo al vestidor; en su lugar entró Brian Rodríguez. Y apenas dos minutos después de la lesión de Allan Saint-Maximin, fue José Raúl Zúñiga el tercer ‘caído’ para las Águilas. En una jugada de ataque cuando él corría en el área, el atacante colombiano sintió molestias en el muslo derecho, mismas que no le permitieron seguir en la jugada

Tras esto, Rodrigo Aguirre tomó su lugar en el campo y en menos de seis minutos adelantó al América en el marcador. Tras un centro raso de Alejandro Zendejas, fue el ‘Búfalo’ quien sin marca remató en el área chica, para así vencer a Carlos Acevedo y poner el 1-0 en la pizarra.

Saint-Maximin sale lesionado l IMAGO7

Rodrigo Aguirre volvió anotar

Previo al descanso, Rodrigo Aguirre había anotado el 2-0, sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de lugar. Ya en la segunda parte, América mantuvo su dominio en la cancha y logró refrendarlo en el marcador, pues no tardaron en ampliar su ventaja.

Al minuto 64, luego de una gran jugada colectiva, el balón quedó a la deriva dentro del área tras un rebote. Ante esto, Aguirre dejó pasar la esférica para Brian Rodríguez, quien de frente al arco remató de volea a segunda poste y por la potencia no permitió que llegara Carlos Acevedo, para así poner el 2-0 que inclinaba el encuentro a su favor.

Santos Laguna en problemas l IMAGO7

Alan Cervantes liquidó la goleada

Y siete minutos después, Alan Cervantes, quien no estaba considerado para ser titular y terminó por serlo por la lesión de Sebastián Cáceres, anotó el tercer tanto definitivo. Tras un rechace defensivo, el balón le quedó al mediocampista mexicano, quien después de controlar remató a segundo poste e hizo el 3-0 que consumó la goleada de las Águilas.

Con este resultado, América llegó a 27 puntos tras 12 jornadas del Apertura 2025, colocándose en segundo lugar de la tabla general. Por otro lado, Santos Laguna se quedó con 10 unidades y en la 16ta posición de la clasificación.

América saca las tres unidades l IMAGO7