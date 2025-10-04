¿Regresa al América? Julián Quiñones de visita previo al juego ante Santos

En el marco de la Jornada 12 del futbol mexicano, el Estadio Ciudad de los Deportes fue testigo de una visita inesperada antes del duelo entre América y Santos. Julián Quiñones, actual jugador del Al-Qadsiah, estuvo presente en el inmueble, generando sorpresa entre los aficionados presentes.

La presencia del atacante colombiano naturalizado mexicano llamó la atención en redes sociales, donde circularon imágenes y videos de su llegada al estadio. Su aparición ocurre en un momento clave para la Selección Mexicana.

Convocado nuevamente por el Tricolor

Julián Quiñones fue convocado por Javier Aguirre para los próximos compromisos del Tricolor, debido a las múltiples ausencias en la convocatoria nacional. Su regreso se da tras su última participación en la Copa Oro, donde dejó buenas sensaciones en el ataque mexicano.

La reaparición de Quiñones en un escenario de la Liga MX ha despertado expectativas sobre su rendimiento con la Selección y su posible regreso al futbol mexicano en el futuro.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El conjunto de André Jardine tuvo una victoria importante ante Pumas en la última jornada, con una destacada actuación individual de Alejandro Zendejas. Las Águilas marchan en la cuarta posición general, aunque varios equipos ya cuentan con un partido más, por lo que buscan seguir sumando para escalar posiciones.

Por su parte, Santos Laguna aún sueña con conseguir un boleto a la Fase Final, aunque su actualidad es complicada. El cuadro de Francisco Rodríguez Vílchez no ha mostrado su mejor versión futbolística y viene de caer ante Rayados de Monterrey, resultado que los dejó en una situación apremiante.

Un partido con objetivos diferentes

Mientras América busca consolidarse en la parte alta de la tabla, Santos llega urgido de puntos para mantenerse en la pelea. El duelo promete intensidad, ya que ambos equipos tienen claras sus metas: las Águilas apuntan a la cima, mientras que los laguneros no pueden dejar escapar más unidades.

La presencia de Julián Quiñones añade un condimento especial a un encuentro que ya de por sí genera expectativa. Su visita podría interpretarse como un guiño al futbol mexicano en un momento en el que su nombre vuelve a sonar con fuerza en la Selección Nacional.