¿Lesionado? Rayados sufre baja de Sergio Ramos para enfrentar a Xolos de Tijuana

Los Rayados del Monterrey buscan y sueñan con volver al liderato, el conjunto regiomontano ya se encuentra en la frontera para medirse a los Xolos de Tijuana en el cierre de la Jornada 12 del Apertura 2025.

Sin embargo, los dirigidos por Domènec Torrent tendrá una sensible baja para este encuentro, y es que Sergio Ramos no hizo el viaje con el equipo, esto no es debido a una lesión sino a una dosificación de cúmulo de partidos.

Sergio Ramos ante Santos Laguna l IMAGO7

Cabe mencionar, que otro de los detalles que pudo provocar su ausencia es debido a la cancha sintética en la que se jugará el encuentro, césped que puede ocasionar movimientos inadecuados en los tobillos del jugador, y al parecer no es de su mayor agrado para el español.

Rayados viajó con plantel casi completo, únicamente la baja de Sergio Ramos y los ya conocidos de Sergio Canales, quien está en recuperación tras someterse a una cirugía, además de Carlos Salcedo que de a poco empieza a tomar ritmo.

Sergio Ramos l IMAGO7

Sergio Ramos terminó con un golpe sobre la cabeza

Cabe mencionar, que en el juego más reciente de los Rayados, Sergio Ramos terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras encontronazo con el hondureño Choco Lozano, mismo que tuvo que terminar con vendaje tras el fluido de sangre.

El jugador de Santos Laguna se tuvo que ir expulsado del encuentro; esta situación no pasó desapercibida para el defensa español y lanzó fuertes críticas al arbitraje mexicano, haciéndose sentir tras las marcaciones.

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego. La falta que pita hoy, de chiste!!. Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, resaltó en redes sociales.

Ramos no viaja a Tijuana l IMAGO7

¿Sergio Ramos multado por comentarios?

Tras las fuertes críticas la FMF preparó una multa por sus comentarios; de acuerdo con información de TUDN, el defensa sería sancionado con una multa económica significativa, situación que ya ha ocurrido anteriormente con jugadores y entrenadores.



Rayados no contará con Sergio Ramos l IMAGO7