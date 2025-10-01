Sergio Ramos será castigado por la FMF debido a mensajes en contra de la Liga MX

El capitán y figura de Rayados será multado por la Comisión Disciplinaria por sus publicaciones en redes sociales

Sergio Ramos será castigado por la FMF debido a mensajes en contra de la Liga MX
Sergio Ramos, capitán de Rayados de Monterrey | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
1 de Octubre de 2025

La Federación Mexicana de Futbol no dejará pasar los comentarios de Sergio Ramos contra la Liga MX. De acuerdo con información de TUDN, el defensa español recibirá una multa económica considerable por sus publicaciones en redes sociales, donde cuestionó duramente al arbitraje mexicano.

Ramos será multado por la FMF | IMAGO7
Ramos será multado por la FMF | IMAGO7

Fuentes cercanas señalan que Rayados de Monterrey ya fue notificado del castigo que recaerá sobre su capitán, aunque el monto exacto de la sanción aún no ha sido revelado.

Las críticas de Ramos

El pasado fin de semana, Ramos sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro de Rayados que le provocó un sangrado notorio. Al día siguiente, el exjugador del Real Madrid expresó su inconformidad en redes sociales con un mensaje que encendió la polémica:

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste. ¡Esto solo pasa aquí en esta liga! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”.

Ramos estalló contra la Liga MX | IMAGO7
Ramos estalló contra la Liga MX | IMAGO7

Mano dura de la FMF

La Comisión Disciplinaria, encargada de sancionar conductas contrarias al reglamento, determinó que las declaraciones del zaguero constituyen una “conducta inapropiada que afecta la imagen de la competencia”.

Con ello, la FMF busca mandar un mensaje claro a jugadores, directivos y cuerpos técnicos: los ataques públicos contra la Liga MX y el arbitraje no serán tolerados, sin importar la jerarquía o trayectoria del protagonista.

TE PUEDE INTERESAR

Sergio Ramos explota contra arbitraje de Liga MX: &quot;eso solo pasa aquí&quot;

Monterrey | 28/09/2025

Sergio Ramos explota contra arbitraje de Liga MX: "eso solo pasa aquí"
Carlos Hermosillo le manda un consejo a Efraín Juárez tras derrota ante América

Pumas | 30/09/2025

Carlos Hermosillo le manda un consejo a Efraín Juárez tras derrota ante América
¿Cuántas expulsiones ha sufrido Efraín Juárez en su carrera como técnico?

Pumas | 30/09/2025

¿Cuántas expulsiones ha sufrido Efraín Juárez en su carrera como técnico?
Te recomendamos
Sergio Ramos explota contra arbitraje de Liga MX: "eso solo pasa aquí"
Rayados de Monterrey
Liga MX

LO ÚLTIMO

 