Sergio Ramos será castigado por la FMF debido a mensajes en contra de la Liga MX

La Federación Mexicana de Futbol no dejará pasar los comentarios de Sergio Ramos contra la Liga MX. De acuerdo con información de TUDN, el defensa español recibirá una multa económica considerable por sus publicaciones en redes sociales, donde cuestionó duramente al arbitraje mexicano.

Ramos será multado por la FMF | IMAGO7

Fuentes cercanas señalan que Rayados de Monterrey ya fue notificado del castigo que recaerá sobre su capitán, aunque el monto exacto de la sanción aún no ha sido revelado.

Las críticas de Ramos

El pasado fin de semana, Ramos sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro de Rayados que le provocó un sangrado notorio. Al día siguiente, el exjugador del Real Madrid expresó su inconformidad en redes sociales con un mensaje que encendió la polémica:

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste. ¡Esto solo pasa aquí en esta liga! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”.

Ramos estalló contra la Liga MX | IMAGO7

Mano dura de la FMF

La Comisión Disciplinaria, encargada de sancionar conductas contrarias al reglamento, determinó que las declaraciones del zaguero constituyen una “conducta inapropiada que afecta la imagen de la competencia”.

Con ello, la FMF busca mandar un mensaje claro a jugadores, directivos y cuerpos técnicos: los ataques públicos contra la Liga MX y el arbitraje no serán tolerados, sin importar la jerarquía o trayectoria del protagonista.