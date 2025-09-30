Carlos Hermosillo le manda un consejo a Efraín Juárez tras derrota ante América

La goleada de América sobre Pumas en la Liga MX continúa generando reacciones y polémicas. Esta vez fue el exfutbolista y ahora analista Carlos Hermosillo quien aprovechó la ocasión para criticar, pero sobre todo, aconsejar al entrenador universitario, Efraín Juárez, luego del 4-0 en el Clásico Capitalino disputado en la jornada pasada.

El exdelantero de Cruz Azul publicó un video en el que envió un mensaje directo al técnico auriazul. Hermosillo reconoció los logros de Juárez en su etapa en el futbol colombiano, pero señaló que desde su llegada a Pumas ha ofrecido demasiados discursos que, a su parecer, no se reflejan en los resultados en la cancha.

“Cuatro, cuatro... fueron cuatro. Lo que yo dije del técnico, como mexicano me siento muy orgulloso de lo que hizo en Colombia, pero hoy tomar el papel de ‘antes nadie quería venir a Pumas y ahora quieren venir todos, voy a regresar la mística’, es una habladera”, expresó Hermosillo.

Criticó al DT | MEXSPORT

Hermosillo continuó con sus críticas señalando que las conferencias de prensa del entrenador universitario son más un espectáculo que lo que hace su equipo dentro del campo. Según el exgoleador, Juárez debe mostrar en el terreno de juego lo mismo que promete en sus declaraciones públicas.

“Es el gran problema que tenemos nosotros los mexicanos, me sumo, con una nos la creemos y nos volamos. No dudo que Efraín Juárez sea buen técnico, pero sus conferencias de prensa son un show, es ridículo. Lo que dices con la boca refléjalo en la cancha, cosa que no sucede”, sentenció.

Le pidió menos espectáculo | MEXSPORT

Hermosillo aconseja a Efraín Juárez

El ídolo de Cruz Azul también le recomendó a Juárez mantener un bajo perfil y centrarse en consolidar su estilo como entrenador. Para Hermosillo, más allá de los reflectores, lo importante es trabajar con discreción para que los resultados hablen por sí mismos.

“Sé tú, no imites a nadie. Nada más cuatro, cuatro a estos Pumas aguerridos. No vi la conferencia de prensa, pero quiero pensar que seguramente puso mil pretextos. Efraín Juárez, calladito te ves más bonito. Humildad, bajo perfil. No tengo la menor duda de que eres un gran técnico, pero el show se hace dentro de la cancha, no fuera”, agregó.

Le lanzó un consejo a Efraín | MEXSPORT

Ahora, tras la suspensión por su tarjeta roja en el Clásico Capitalino, el entrenador se perderá dos partidos clave. Juárez no podrá estar ante Chivas este domingo, ni ante Rayados cuando regrese la actividad después de la Fecha FIFA. Pumas deberá sacar puntos importantes en estos juegos si quieren pensar en Liguilla.

Buscan llegar a Liguilla | MEXSPORT