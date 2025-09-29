¿Habrá sanción? Denuncian agresión a aficionado de Pumas por parte de seguidores del América

El Clásico Capitalino entre América y Pumas volvió a estar marcado por la violencia en las calles de la Ciudad de México. A pesar de que las Águilas celebraron una contundente victoria por marcador de 4-1, la jornada futbolera se vio empañada por un incidente que circula en redes sociales, donde se observa la agresión a un aficionado universitario a manos de varios seguidores azulcremas.

De acuerdo con los reportes difundidos a través de la cuenta “Qué Poca Madre”, los hechos ocurrieron el sábado antes del partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. En la publicación se detalla que un grupo de aficionados del América, identificados por portar jerseys, gorras y banderas del equipo, atacaron a un seguidor de los Pumas que se encontraba sobre la Calzada México-Tacuba y calle Quetzalcóatl, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se llevaron el clásico | MEXSPORT

¿Así fue la agresión?

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo el aficionado universitario, que lanzaba cánticos en apoyo a su equipo, fue sorprendido por al menos cinco individuos con indumentaria del América. De inmediato, los agresores comenzaron a lanzarle golpes, patadas y ofensas verbales.

El video también recoge un ambiente de tensión en el que los mismos sujetos habrían aprovechado para robar un teléfono celular y amedrentar a familias y niños que se encontraban en la zona comiendo antes del encuentro. Incluso, se escuchan amenazas y burlas por parte de los agresores. Uno de ellos, mientras se retiraba, gritó: “Aguante el América, eh pu… aguante el América”.

Agredieron a un aficionado | MEXSPORT

Aunque la grabación no muestra qué sucedió finalmente con el aficionado de Pumas, sí evidencia que el grupo de seguidores azulcremas abordó un camión en el que viajaban más personas, presuntamente rumbo al estadio para presenciar el duelo de la jornada.

¿Puede haber sanción?

El hecho ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios han exigido a las autoridades capitalinas y a la Liga MX reforzar la seguridad en los alrededores de los estadios y tomar medidas contra la violencia entre barras y grupos organizados. Este nuevo episodio de agresiones recuerda que, pese a los esfuerzos por erradicar los disturbios en el fútbol mexicano, aún persisten focos rojos que ponen en riesgo a los aficionados y sus familias.

Hubo un nuevo episodio de violencia | MEXSPORT

Hasta el momento, ni América ni la Liga MX han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, aunque se espera que en los próximos días se dé seguimiento a la denuncia ciudadana. En cuanto a una posible sanción al grupo de animación de América, al no tratarse de un incidente en las inmediaciones del estadio o dentro del mismo es poco probable que reciban una sanción.