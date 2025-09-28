Álvaro Fidalgo reacciona al gol de Zendejas: ‘Esta loco el enano’

La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, no defraudó con sus encuentros, siendo el más destacado el partido entre las águilas del América y los Pumas de la Universidad Autónoma de México, el cual terminó en un 4-1, con una actuación extraordinaria del ‘10’ del América, Alejandro Zendejas.

Festejo de Alejandro Zendejas I IMAGO7

Halagos de Fidalgo

El juego entre los capitalinos inició intenso desde el minuto uno, con disputas fuertes por el balón y llegadas duras apenas arrancado el juego, demostrando el orgullo de ambos equipos por ganar en esta histórica rivalidad.

El dorsal ‘10’ de Coapa dio cátedra en su costado derecho, no solo desbordando y tocando al espacio, sino también con presencia en el área, buscando principalmente el disparo a la portería de Keylor Navas.

Fidalgo vs Pumas I IMAGO7

Zendejas logró anotar un doblete ante Pumas, pero, el gol que se llevó la ovación del público ocurrió en el minuto 73, cuando una gran jugada entre él y Allan Saint-Maximin concluyó en un disparo bombeado a Navas y que terminó dentro de las redes en el ángulo izquierdo.

Tras la anotación, las cámaras lograron captar a uno de esos compañeros, Álvaro Fidalgo, reaccionar al gol de 'Zende', pues no tuvo de otra más que llevarse las manos a la cabeza en señal de sorpresa.

Más tarde en redes sociales, Fidalgo comparto en la red social X, las fotos de su reacción al gol de Alejandro, donde no solo confirmó su admiración, sino también llenó de elogios a su 10.

“Está loco el enano, uno de los mejores goles que me tocó ver en directo”, escribió el mediocampista español en su red social, luego de compartir las imágenes de su reacción al gol.

Desde la narración hasta las reacciones en el campo se volvieron en ovaciones y aplausos para el ‘10’ del América, gracias a su magnífica definición, la cual sólo un partido perfecto del Estadounidense, además de que más adelante anotó doblete de penal para poner el 4-1 final.

¿Qué pasó con los Pumas?

Los Pumas fueron los que pegaron primero, gracias a un error de Sebastián Cáceres en la defensa azulcrema, sin embargo, a las Águilas les bastó solo 45 minutos para demostrar su superioridad sobre los Universitarios y sellar una contundente victoria, orquestada por Alejandro Zendejas.

Gol de Zendejas I IMAGO7