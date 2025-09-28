Domènec Torrent tras la victoria ante Santos: "Tenemos que mejorar porque queremos ser campeones"

Tras ganar por la mínima ventaja sobre Santos Laguna, el español, Domènec Torrent, declaró que no se siente conforme con la victoria y que espera seguir mejorando por el bien del equipo.

“Hoy nosotros tenemos que hacer autocríticos, a veces la prensa no entiende que has perdido un partido y has sido mejor que el rival, teníamos que sacar si o si el resultado adelante, muchas veces jugando bien vamos a perder, tenemos que mejorar porque queremos ser campeones", declaró

Torrent no se confía de la victoria ante Santos | Imago7

Anthony aún se está adaptando

Luego de la primera titularidad del francés Anthony Martial, Torrent mencionó que tras los pocos días que lleva con el equipo, el exjugador de Manchester United seguirá mejorando su rendimiento.

“Él se ha esforzado, no está en su óptimo nivel, es versátil puede jugar en las dos bandas, te puede jugar de nueve y de diez, cuando tenga el balón tiene que atacar. Poco a poco se va adaptando, poco de paciencia lleva nada aquí, va a mejorar el rendimiento", agregó.

Martial jugó su tercer partido con Monterrey, primero como titular | Imago7

Canales es diferencial

Además, agregó que la calidad de Sergio Canales que no estuvo presente, sumado a que no contará con él por un tiempo más y aclarando que Rayados no ha hecho su mejor juego.

“Sergio (Canales) tiene unas cualidades especiales, no está, no vamos a hablar de los jugadores que no están, es diferencial lo sabe todo mundo, la circulación de balón fue muy lenta, no hemos hecho una buena primera parte, no hemos hecho nuestro mejor partido", concluyó.

Canales regresará a la plantilla hasta después de Fecha FIFA | Imago7