Alejandro Zendejas tras anotar en el Clásico Capitalino: "Nunca pensé marcar un gol así"

Este sábado, Pumas cayó goleado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes frente a las Águilas del América, con dos goles de Alejandro Zendejas, aunque el primero, es un auténtico golazo.

El primero de los goles que marcó el extremo mexicoamericano es para guardar, Alejandro Zendejas, pasando los 70 minutos de juego, recuperó el balón en mediocampo, arrastró el esférico y, cedió el balón para Allan Saint-Maximin.

Zendejas metió el gol de la jornada ante Pumas | IMAGO7

Saint-Maximin hizo un par de recortes, se quitó a su marca y regresó el balón a Zendejas, quien después de levantar la cabeza y de ver mal posicionado a Keylor Navas, decidió levantar el esférico, el cual se terminó incrustando en el ángulo superior izquierdo del arquero costarricense.

Después del partido, donde también marcó desde los once pasos, Zendejas aprovechó para dedicar el gol a Jonathan Dos Santos, además de asegurar, que no esperaba meter un gol así.

¿Qué dijo Alejandro Zendejas?

"La verdad son cosas que no pienso, las hago en la cancha sin idea, la verdad es que nunca pensé meter un gol así, fue un buen contrataque, quería picar, pero ya no me daba, te digo, son cosas que no pienso en el partido y me salió. La unión la tenemos más fuerte que nunca, ahora me tocó celebrar para Jona, hicimos un trato en el vestidor, es para todos ellos, que andamos trabajando duro y esto es para ellos", comentó Zendejas para TUDN después del partido.

¿Qué sigue para América?

El cuadro de Coapa enfrentará en la jornada 11 a Santos Laguna, también en el Ciudad de los Deportes, antes de jugar contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, partido que se jugará después de la Fecha FIFA de octubre.

Por ahora, América es tercero de la tabla general, tiene 24 puntos, está a una unidad de Toluca y Rayados (que comparten el liderato) aunque falta que Cruz Azul se enfrente a Tijuana, los celestes podrían volver al primer lugar si vencen a los Xolos.

