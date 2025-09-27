Narradores brasileños se rinden ante golazo de Alejandro Zendejas en Clásico Capitalino: “Belleza de gol”

Momento épico vivieron narradores brasileños en tierras amazónicas con la anotación de Alejandro Zendejas, que significó el tercer tanto para el América, en el Clásico Capitalino, en ese momento, los cronistas pudieron ocultar la admiración sobre el toque exquisito del mexicoamericano sobre el marco de Keylor Navas.

Golazo de Zendejas l IMAGO7

Los protagonistas cariocas llevaban el relato del juego con la prolongación del esférico del propio ‘10’ americanista por el sector de la izquierda con Allan Saint-Maximin quien le terminó devolviendo a la altura del área grande para sacar un excelso toque elevando el balón.

La sorpresa llegó cuando el balón se incrustó en la rendija del arco ante la estirada resaltando el gol de Zendejas y uno de ellos catapultando con una frase definitoria: “Que belleza de gol” para cederle el comentario a su compañero.

América golea a los Pumas l IMAGO7

¿Cómo terminó el partido?

Finalmente, América se supo reponer de un gol en contra, por parte de Jorge Ruvalcaba, para reaccionar en la segunda parte con la ofensiva comandada por Alejandro Zendejas y Allan Saint-Maximin desbordando por la banda de la izquierda.

América vence a Pumas l IMAGO7

El ‘10’ de las Águilas del América se llevó el protagonismo con el gol antes mencionado y minutos después con el penal que él mismo produjo y terminó sellando la goleada 4-1, siendo uno de los más talentosos dentro del campo en el Clásico Capitalino.

América volvió a sumar tres unidades importantes de cara a la fase final del torneo regular y con el triunfo alcanzó el tercer puesto momentáneo con 24 unidades, superando al Cruz Azul con las mismas unidades pero con un partido menos que tendrá ante Xolos.

Saint-Maximin ante Pumas l IMAGO7

Brasil se empapa de Liga MX

Cabe mencionar, que el país carioca a partir de este torneo empezó a transmitir partidos del futbol mexicano para darle mayor cobertura a dichos partidos dentro de Brasil, todo esto por parte de SportyNet que transmite en YouTube.

Dentro de esta jornada también presumió a través de sus redes sociales el juego que se llevó los reflectores entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna destacando el gol de Lucas Ocampos y uno de los goles anulados a Sergio Ramos.