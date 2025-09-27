¡Volvió a pasar! Error de Sebastián Cáceres costó primer gol de Pumas

Arrancó el flamante duelo entre dos de los equipos más importantes de la Liga MX, las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, se enfrentan en una edición más de un de las rivalidades más grandes en la historia del futbol mexicano y la cual ya tuvo su primera gran anécdota, un error de Sebastián Cáceres que costó el gol de los universitarios.

Duelo de América vs Pumas I IMAGO7

Nuevo resbalón en el área

Durante el duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, en el minuto 34 del primer tiempo, un balón elevado por parte de José Juan Macias, busco al extremo de los Pumas, Jorge Ruvalcaba, mismo que ya había perdido el duelo por la esférica ante el defensor del América, Cáceres, desafortunadamente para el uruguayo, al intentar salir jugando sufrió un resbalón, acción que lo hizo perder el balón y que posteriormente terminó en el fondo de las redes.

Sebastián Cáceres en 2021 I IMAGO7

Luego del gol, ni Cáceres ni nadie podían creer lo que acaba de pasar, ya que durante los primero 30 minutos, el equipo local había sido plenamente superior, solo que a diferencia de los auriazules, los de Coapa no pudieron ver reflejada su superioridad en el marcador.

Tras el error y con los primeros 45 minutos llegados a su fin, la escuadra de Pumas se lleva la victoria tentativamente 0-1 ante el odiado rival, por lo que tendrán que apretar la intensidad en la segunda mitad para mantener la ventaja y así conseguir tres puntos de oro para subir en la tabla.

¿Qué otros errores cometió Cáceres con América?

Esta no es la primera vez que el seleccionado Uruguayo comente un error a la hora de fildear o querer despejar un balón, ya que el zaguero, pese a su buen momento en el equipo, también es recordado por un par de errores en momentos clave que le han costado al equipo de Coapa.

América tras eliminación vs Chivas I IMAGO7

El primero de ellos y quizá el más recordado fue cuando al intentar despejar una diagonal en el área del entonces portero del América, Guillermo Ochoa, Cáceres resbaló y terminó por dejar el balón a Rogelio Funer Mori, quien anotó el único tanto del juego, pero que bastó para levantar el título de Concachampions.

Otro de los grandes errores de Sebastián fue en aquel duelo ante las Chivas, en las Semifinales del Clausura 2023, cuando al intentar quitarle el balón Ronaldo Cisneros, éste resbaló y no pudo detener al atacante de Chivas. Al final, el duelo terminó 1-3 a favor del Rebaño y que significó la eliminación de los azulcremas.

El tercero y más reciente fue una vez más ante las Chivas, en los Cuartos de Final de la Concachampions, donde tras un mal seguimiento del balón, el defensor terminó por anotar un autogol. Por fortuna para las Águilas, la llave fue emonarda en el Ciudad de los Deportes con un marcador favorable para los amarillos.

Error de Cáceres vs Monterrey en la final de Concacaf I IMAGO7