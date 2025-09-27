¡El regreso del Tuzo! Pachuca vuelve a la senda del triunfo tras vencer a Atlético San Luis

Pachuca volvió a ganar en el presente Apertura 2025 después de vencer 2-1 a Atlético San Luis, quienes han perdido los dos partidos correspondientes a la doble jornada del final de septiembre; este resultado ayuda a los Tuzos después de una racha completamente negativa ante sus últimos rivales, incluso después de haber sido líder del torneo.

El equipo potosino ha dejado ir una gran oportunidad de subir en la clasificación con los resultados negativos, primero en contra de América y ahora frente a los hidalguenses, quienes recuperan un poco de terreno en la tabla de posiciones, manteniénsode dentro de los primeros ocho, a solo un peldaño de los puestos de clasificación directa.

Tuzos ha vuelto a ganar en el torneo | Imago7

Tuzos recomponiendo el camino

Durante el primer tiempo, parecía que la mala racha de Pachuca seguiría de la misma manera; sin embargo, al minuto 14, tras una gran jugada por la banda izquierda de Miguel García, él mismo metió un centro perfecto a la ubicación de Sebastián Pérez-Bouquet, quien entró solo para rematar de cabeza con la potencia suficiente para dejar sin oportunidad al guardameta potosino Andrés Sánchez, dejando arriba a la visita.

Posteriormente, Tuzos comenzó a equilibrar la balanza, pues conforme sus jugadas de ataque mejoraban, el peligro a su favor crecía; fue así que, apenas rebasando la media hora de la primera parte, los locales consiguieron un penal a favor, el cual fue intercambiado por gol de parte de Enner Valencia, quien está de regreso en el cuadro hidalguense.

Carlos Moreno festejando la voltereta tuza | Imago7

La ventaja la consiguió el equipo local después de un tiro de esquina en el que el central Tuzo Eduardo Bauermann intentó rematar a puerta con la cabeza, encontrándose con un desvío por parte de Juan Manuel Sanabria, quien concretó el autogol con el que su equipo se fue abajo en el marcador al descanso.

El tercer gol del partido llegó por parte de Víctor 'Pocho' Guzmán, después de ganar un mano a mano ante un central y después definir quitándose al portero Sánchez; no obstante, tan solo un par de minutos después, el VAR le indicó al árbitro Marco Antonio Ortíz que debía revisar la jugada, debido a que existía una falta previa del futbolista ex de Chivas, causando que el marcador siguiera en 2-1 rumbo al final del compromiso.

El clima no fue problema en el partido | Imago7

¿Qué tanto ayuda la victoria a Tuzos?

En la recta final del partido, el entrenador de San Luis, Guillermo Abascal, permitió a su portero incorporarse al ataque en los últimos tiros de esquina, sin tener éxito con ninguno, complicando las cosas, ya que en dos de esos córners, los locales estuvieron cerca de anotar en contragolpe, quedándose a nada de incrementar al doble la ventaja.

Pachuca logró mantenerse en el puesto siete de la tabla después de su victoria, ahora suma 17 puntos y se queda a un solo punto de Juárez, una de las sorpresas del torneo que de momento marchan en el último puesto de Liguilla directa; por parte de los potosinos, se van directo a la posición 12 con diez puntos y su séptima derrota del torneo, permitiendo incluso que Paulinho de Toluca pueda alcanzar a Joao Pedro en el goleo, en dado caso que anote un doblete ante Mazatlán.

El máximo goleador del torneo no pudo incrementar su cuota | Imago7