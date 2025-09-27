Diego Lainez sobre su visita a Querétaro: ‘Es una plaza que es buena para ellos’

El jugador de los Tigres no ve como ‘fácil’ el juego ante los Gallos Blancos, pero se mostró positivo

RICARDO OLIVARES

Previo al duelo ante Querétaro este domingo en La Corregidora, el jugador mexicano de Tigres, Diego Lainez, habló respecto a lo que será este partido en una cancha que puede jugar a favor de los locales.

Diego Lainez con Tigres I IMAGO7

“Creo que Querétaro siempre es una plaza que es buena para ellos, que se fortalecen ahí, pero nosotros también vamos con todo y con todas las ganas de sacar los tres puntos y salir victoriosos como lo demanda Tigres siempre.”

Victoria de Tigres en la Jornada 10 I IMAGO7

HAN SIDO DOMINADORES EN LOS PARTIDOS

Lainez mencionó que durante los juegos, el equipo ha tenido grandes momentos, incluso, siendo dominadores en los encuentros.

“Nosotros estamos contentos, yo creo que la mayoría de los partidos los hemos dominado, es difícil ganarnos, hacernos gol, a mí me gusta la idea de Guido, estamos todos comprometidos con el proyecto y Tigres siempre está para estar ahí arriba y ser campeón.”

Anotación de Lainez con Tigres I IMAGO7

TIENEN DELANTEROS CAPACITADOS

A pesar de la falta de gol de delanteros como Gignac, Ibáñez y “Gacelo”, Diego aclaró que están capacitados para marcar.

“Sí, claro, yo creo que todo equipo pasa diferentes momentos en una temporada, algunos al principio, otros al final y otros a la mitad, creo que tuvimos ahí un poquito un bajón en cuanto a goles, nos faltó contundencia, pero creo que tenemos, todos nuestros delanteros están capacitados para hacer goles, tienen una calidad mostrada y extraordinaria, siempre le han puesto al servicio del equipo y se ha demostrado.”

Empate de Querétaro vs Cruz Azul I IMAGO7
