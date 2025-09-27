Pachuca vs Atlético San Luis EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11

La Liga MX está cada vez más cerca de su parte final, por lo que los equipos buscan conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para así tener posibilidades de acceder a la fiesta grande del futbol mexicano, o al menos un puesto en la zona del play-in, tal es el caso de Pachuca y Atlético de San Luis, en esta Jornada 11.

Los Tuzos llegan con la necesidad de empezar sumar puntos en casa, luego de sus últimas apariciones en el Hidalgo. Por su parte, San Luis quiere acariciar los puesto de play-in y así darle vuelta a la página tras su agónica derrota ante las Águilas del América.

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 11?

Uno de los equipos que peor la han pasado en este Apertura 2025 han sido los Tuzos de Pachuca. El equipo dirigido por Jaime ‘Jimmy’ Lozano, no consigue levantar el vuelo, luego de tener un arranque prometedor pero que al final se fue cayendo con el paso del tiempo, hasta terminar en la zona media de la tabla.

Los Tuzos llegan a la Jornada 11 con una racha negativa de dos empates y tres derrotas en las últimas cinco fechas. En casa, los de Pachuca suman tres derrotas de manera consecutiva, por lo que vencer a los potosinos podría hacer que el equipo reconecte con su hinchada.

¿Cómo llega el Atlético de San Luis a la Jornada 11?

Otro equipo que mantiene un paso irregular durante el torneo son los de San Luis. La escuadra rojiblanca de Guillermo Abascal no ha conseguido mantener un ritmo futbolístico, por lo que se han quedado rezagados y quedando en la posición 12 del Apertura, lejos de puestos de clasificación.

La racha potosina suma tres derrotas, una victoria y un empate en sus últimos cinco compromisos, mientras que de visita registran dos victorias y una derrota en sus últimos partidos, por lo que vencerlos no será un reto fácil para el equipo del Jimmy.

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

Tuzos y San Luis han regalado partidos discretos y otros llenos de emoción, destacando la intensidad en el terreno de juego. Su más reciente enfrentamiento fue en la Jornada 17 del Clausura 2025, cuando el equipo rojiblanco se llevó la victoria 2-1 desde el Estadio Alfonso Lastras.