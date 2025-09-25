"Ramón Juárez y Hugo González le acabaron la carrera": Afición se burla de Sergio Ramos tras ser exhibido en Liga MX

Sergio Ramos llegó a la Liga MX como uno de los fichajes más sonados en la historia del futbol mexicano, considerado una auténtica leyenda por sus glorias con el Real Madrid y la Selección Española. Sin embargo, en cuestión de semanas, el histórico defensor ha sido exhibido en dos jugadas puntuales que lo han puesto en el ojo del huracán y las redes sociales no lo perdonaron.

Sergio Ramos, capitán de Rayados | IMAGO7

Ramón Juárez dejó tirado a Ramos

El pasado fin de semana, en el duelo entre Monterrey y América, el canterano azulcrema Ramón Juárez protagonizó una de las imágenes más virales de la jornada. El defensa mexicano no solo le ganó un cabezazo a Sergio Ramos en el último minuto, sino que convirtió el gol del empate dejando al español tirado en el césped.

La acción fue interpretada como un golpe de autoridad del joven ante la leyenda, y la afición no tardó en resaltar cómo un jugador formado en Coapa logró imponerse al multicampeón europeo.

Ramón Juárez gana por aire a Sergio Ramos | IMAGO7

Hugo González sorprendió a Ramos

Días después, Ramos volvió a ser protagonista, esta vez frente a Toluca. El defensor quiso demostrar clase y cobró un penalti al estilo “panenka”, confiado en su experiencia. Sin embargo, Hugo González se mantuvo firme en el centro de la portería y detuvo el disparo sin dificultad.

El atrevimiento terminó en burla hacia Ramos, ya que el arquero mexicano fue descrito como quien “le acabó la carrera” tras dejarlo en ridículo con una atajada que lució sencilla.

Sergio Ramos falla penal a lo panenka | IMAGO7

Sergio Ramos es reventado en redes

Las redes sociales hicieron eco inmediato de ambas jugadas, y los comentarios en tono sarcástico inundaron la conversación futbolera:

“Sergio Ramos falló un penal contra un cabr… que le decían ‘manos guangas’”

“Ramos fue atropellado por Ramón Juárez”

“Hugo González le acabó la carrera a Ramos”

Lo que parecía ser una llegada de ensueño a la Liga MX se ha convertido en semanas complicadas para Sergio Ramos, quien ahora carga con la presión no solo de su rendimiento en la cancha, sino también con la crítica implacable de la afición mexicana.