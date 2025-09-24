Turco Mohamed, el ‘culpable’ del penal fallado de Sergio Ramos

Toluca aplastó a Rayados de Monterrey en el partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025. Sin embargo, el resultado abultado de 6-2 no fue la única sorpresa del encuentro pues, Sergio Ramos también fue factor al fallar un penalti al intentar cobrar a lo panenka.

La jugada se originó tras una falta cometida sobre Germán Berterame dentro del área, la cual fue confirmada por el árbitro César Arturo Ramos. El excapitán del Real Madrid tomó la pelota, respiró profundo y ejecutó con su estilo característico. Sin embargo, el disparo bombeado no sorprendió al guardameta toluqueño, quien se mantuvo firme y detuvo el cobro.

Falló la pena máxima | MEXSPORT

Antonio Mohamed reveló la clave del error de Sergio Ramos

En conferencia de prensa, el entrenador del Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, confesó haber anticipado la ejecución de Ramos gracias a un antecedente de 2018. Cuando dirigía al Celta de Vigo, enfrentó al español en un duelo contra el Real Madrid, en el que Ramos anotó de la misma manera, con un penal a lo panenka.

El estratega argentino explicó que, la noche previa al partido contra Rayados, revisó videos en YouTube y recordó esa jugada en específico, lo que lo llevó a instruir a Hugo González a no moverse bajo los tres postes. “Como que lo soñé, justo anoche vi esas imágenes y pensé que podía repetirse. A veces sale, a veces no”, aseguró Mohamed.

Recordó su tiempo como DT de Celta | MEXSPORT

La estrategia funcionó a la perfección y significó un momento clave en el partido, ya que Toluca no sólo evitó el empate de Monterrey, sino que segundos después amplió la ventaja en el marcador.

Toluca, ¿candidato al título tras golear a Rayados?

El error de Sergio Ramos terminó siendo un punto de quiebre en el encuentro. Los Diablos Rojos del Toluca aprovecharon el envión anímico y dominaron el resto del partido, imponiéndose con un contundente 6-2 sobre Monterrey.

Ayudó al error de Ramos | MEXSPORT

Con este resultado, los dirigidos por Mohamed escalaron al segundo lugar de la tabla general, sólo por detrás de Cruz Azul consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo y reforzando su candidatura al bicampeonato de Liga Mx.

Son favoritos al título | MEXSPORT