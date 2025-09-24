¡Otro más! Toluca vs Rayados es retrasado por tormenta eléctrica

El partido entre Toluca y Monterrey, correspondiente a la jornada de la Liga MX, sufrió un retraso en su inicio debido a las condiciones climatológicas adversas en la capital mexiquense.

Estadio Nemesio Diez | IMAGO7

La Liga MX informó que el encuentro, programado originalmente para las 20:00 horas, no pudo arrancar a tiempo debido a una tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio Nemesio Diez.

En coordinación con Protección Civil, se determinó esperar a que mejoraran las condiciones para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico, árbitros y aficionados.

Una vez que el clima permitió el desarrollo del encuentro sin riesgo, las autoridades confirmaron que el silbatazo inicial se daría finalmente a las 20:20 horas.

Con esta medida preventiva, la Liga priorizó la integridad de todos los presentes en el inmueble antes de dar inicio al choque entre Diablos Rojos y Rayados.

Tormenta eléctrica en el Toluca va Monterrey | IMAGO7

Apertura 2025: el torneo con más retrasos en la Liga MX

Este Apertura 2025 se ha caracterizado por ser el torneo con más retrasos de juego en la Liga MX en los últimos años. Diversos partidos se han visto afectados por condiciones climatológicas y fallas técnicas, con demoras que en algunos casos han superado la hora de espera.

El ejemplo más reciente, antes del duelo entre Toluca y Rayados, fue el Chivas vs Tigres, donde los aficionados tuvieron que aguardar más de 60 minutos para que rodara el balón.

Estadio Akron durante la tormenta | IMAGO7