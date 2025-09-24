¿Dardo a Vucetich? Rodolfo Pizarro revela la clave de su buen momento en Juárez

Rodolfo Pizarro está viviendo su mejor temporada en años, el mediocampista de Juárez volvió a marcar esta jornada frente a Pumas y, aprovechando el buen momento, mandó un dardo a Víctor Manuel Vucetich, su exentrenador.
En el pódcast 3 en la banca, Pizarro habló sobre la mejoría que ha tenido en Bravos respecto a su última temporada en Mazatlán y culpó indirectamente a Vucetich por su bajo nivel, pues señaló que en Mazatlán no sabía a qué jugaban:
“Son varios factores pero creo que uno de ellos es el sistema de juego. A veces el estar todos atrás, con mucho espacio que recorrer, a lo mejor es para jugadores un poco más explosivos. Acá en Juárez buscamos tener el balón, generar oportunidades, tenemos un estilo definido, algo que en Mazatlán nunca tuvimos, nunca supimos a qué jugábamos”.
Pizarro es otro al de Mazatlán
El torneo pasado Rodolfo Pizarro jugó 1,156 minutos repartidos en 16 partidos y no logró dar un solo gol o asistencia. En su primer torneo con Juárez, ya registra tres goles en 637 minutos de 10 partidos, una mejoría evidente en sus números.
Vucetich en Mazatlán
Víctor Manuel Vucetich no tuvo nada de “Rey Midas” en Mazatlán. Con el equipo del puerto obtuvo malos resultados: apenas 9 victorias, 13 empates y 17 derrotas en 39 partidos, razón por la que fue sustituido.
Rumbo a su mejor torneo
El mejor registro goleador de Pizarro en la Liga MX fue durante el Apertura 2017, hace ya ocho años, torneo en el que marcó cinco goles en fase regular, justo antes de levantar el título con Chivas.