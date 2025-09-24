¡Otra más! Kevin Mier vuelve a fallar con Cruz Azul y recibe abucheos

El arquero colombiano Kevin Mier volvió a ser protagonista negativo en un partido de Cruz Azul. Durante el duelo ante Querétaro, los abucheos retumbaron en el Estadio Olímpico Universitario después del segundo gol de los Gallos, acción en la que el portero cementero quedó exhibido.

El tanto llegó gracias a una genialidad del uruguayo, Santiago Homenchenko quien, desde varios metros detrás del medio campo, se animó a disparar al notar que Mier estaba adelantado. El balón viajó con potencia y precisión hasta incrustarse en las redes celestes, provocando la incredulidad de los aficionados.

Tuvo otro error | MEXSPORT

Ese gol significó el segundo de la cuenta personal del atacante uruguayo, que aprovechó una vez más la postura arriesgada de Mier, quien suele jugar adelantado para intentar anticipar jugadas, pero esta vez quedó descolocado y sin reacción.

Un error que pesa

La escena generó molestia en la grada, donde los seguidores no perdonaron al arquero cementero. Con rechiflas y gritos de desaprobación, la afición mostró su malestar por una situación que no es nueva en el guardameta quien en los últimos torneos ha cometido varios errores que le han costado al equipo.

Recibió los abucheos | MEXSPORT

Antecedentes de fallas

En el pasado reciente, Mier ya había sido objeto de críticas por errores puntuales. En la Leagues Cup frente a Colorado Rapids, un mal despeje al minuto 3 terminó en el gol de Rafael Navarro, lo que encendió las dudas sobre su seguridad bajo los tres palos.

Ha tenido múltiples errores | MEXSPORT

Tampoco se olvidan los episodios a inicio del torneo contra Atlas, donde dos desatenciones le costó un empate al equipo. De la misma forma, se le recuerdan fallas en compromisos clave ante América, que han dejado en entredicho su consistencia.

Kevin Mier ahora enfrenta un reto mayor: recuperar la confianza de la tribuna y la solidez en la portería. Y es que la afición presente en CU no ha dejado de meterse con él con abucheos.