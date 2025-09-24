Así queda la Tabla General del Apertura 2025 tras la Jornada 10

Inició la décima jornada del Apertura 2025 del futbol mexicano, una jornada llena de partidos y goles que empiezan a vislumbrar lo que depara para el final del torneo en busca del pase a la Liguilla donde Cruz Azul, a falta de disputar su juego, sigue comandando.

En el segundo puesto, a falta de hacer su juego, Rayados sigue de cerca a La Máquina, en el tercer puesto aparece Toluca que se encuentra más abajo con 19 unidades y finalmente el top cuatro lo cierra el América que se rezaga con 18 unidades.

Cruz Azul en gol de Luka Romero l IMAGO7

Tijuana, es quinto, que por su parte ha tomado un segundo aire y amenaza con seguir escalando tras su goleada reciente al León y con sus recientes incorporaciones desde el futbol europeo empiezan a llamar la atención.

Y Tigres, en el sexto puesto, completa los primeros seis que clasifican directamente a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano. Más abajo se encuentra una serie de equipos que ya disputaron su décimo juego del torneo.

Rayados en su casa ante el América l IMAGO7

Bravos de Juárez sigue mostrando efectividad

Juárez se quedó con una importante victoria en casa tras imponerse con contundencia sobre los Pumas para afianzarse con 15 puntos, Pachuca que sigue desinflándose es octavo, Pumas se rezaga con 13 unidades y León que empató ante Mazatlán ocupa la última plaza de Play-In.

Bravos siguen destacando l IMAGO7

¿Cuáles son los partidos que restan en la J10?

La actividad continúa de la décima fecha, de entrada, Cruz Azul buscará mantener su liderato y en Ciudad Universitaria hará frente a los Gallos Blancos del Querétaro. Tigres anhela los primeros puestos ahora tendrá un reencuentro con Diego Cocca y sus Atlas.

La jornada se cierra con la visita de las Águilas del América al Atlético San Luis en el Alfonso Lastras y Santos recibiendo a uno peligros Xolos de Tijuana en el TSM.

América con Ramón Juárez l IMAGO7

Después de esta fecha únicamente quedarán siete juegos trascendentales para equipo con el objetivo de llegar a la instancia final del campeonato mexicano.

