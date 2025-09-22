Jugador de Cruz Azul es seguido por histórico equipo del futbol europeo

Uno de los canteranos de La Máquina celeste, está siendo seguido por un equipo del Viejo Continente previo al Mundial-Sub 20

Este jugador de Cruz Azul interesa en Europa
Este jugador de Cruz Azul interesa en Europa | MEXSPORT
Marcos Olvera García
22 de Septiembre de 2025

Cruz Azul, que es líder del torneo Apertura 2025, podría romper el mercado de cara al invierno, siempre y cuando, el Rangers FC de la Scottish Premiership pueda concretar el interés que ha surgido por una de las nuevas joyas del cuadro cementero.

De acuerdo a información de Gerardo González, el segundo equipo más ganador del futbol escocés, estaría interesado en hacerse de los servicios de Amaury Morales, canterano celeste que incursionó en el primer equipo en la era de Martín Anselmi.

Amaury Morales ya piensa en salir de Cruz Azul rumbo a Europa: “No quiero estar toda mi vida aquí”

Amaury Morales ya piensa en salir de Cruz Azul rumbo a Europa: “No quiero estar toda mi vida aquí”

El club escocés está siguiendo de cerca a Morales, que participará con la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial Sub-20, el cual está próximo a arrancar en Chile.

Por el momento, todo queda en simples acercamientos, aunque no se descarta que, en un futuro, Morales pueda salir del equipo celeste para emigrar al futbol escocés.

El mediocampista mexicano ha jugado 42 partidos con Cruz Azul, contando todas las competencias, donde ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias.

