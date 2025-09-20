Álvaro Morales minimiza liderato de Cruz Azul: "Si no son campeones habrá sido un desperdicio"

El polémico periodista y exaficionado a La Máquina cuestionó la solidez del cuadro celeste

Álvaro Morales minimiza liderato de Cruz Azul: &quot;Si no son campeones habrá sido un desperdicio&quot;
Álvaro Morales | IMAGO7
Álex Martínez
20 de Septiembre de 2025

Cruz Azul derrotó a FC Juárez y amaneció como líder general del Apertura 2025. Sin embargo, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, aseguró que el liderato celeste es engañoso y advierte que sin título sería un fracaso.

Cruz Azul, líder del Apertura 2025 tras vencer a Juárez

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se impuso ante los Bravos de Juárez y con ello llegó a la cima de la tabla general de la Liga MX. Los aficionados celebraron el momento, aunque algunos analistas consideran que todavía es temprano para hablar de un equipo sólido rumbo a la liguilla.

Cruz Azul | IMAGO7
Cruz Azul | IMAGO7

Álvaro Morales critica el liderato celeste

El polémico comentarista de ESPN, Álvaro Morales, lanzó duras críticas a Cruz Azul pese a su buen paso en el torneo. Durante un programa deportivo, señaló que el liderato “es solo un espejismo” y puso en duda la capacidad de La Máquina para mantenerse como candidato al título.

"¿Es un líder sólido o tan solo un espejismo? (…) Si no gana un título este torneo habrá sido un desperdicio", expresó Morales.

Presión sobre Iván Alonso y Nicolás Larcamón

Morales también recordó que la directiva decidió apostar por Iván Alonso como director deportivo y darle confianza a Nicolás Larcamón como técnico. Según el periodista, si Cruz Azul no consigue el campeonato, esa decisión podría costarles muy caro.

Cruz Azul | IMAGO7
Cruz Azul | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Cruz Azul no sabe lo que es perder en el Olímpico Universitario

Cruz Azul | 20/09/2025

¡Fortaleza Celeste! Cruz Azul no pierde como local desde que juega en CU
Fernando Guerrero critica protocolo de conmoción en el partido Necaxa vs Puebla

Puebla | 20/09/2025

Fernando Guerrero critica protocolo de conmoción en el partido Necaxa vs Puebla
Eduardo Berizzo se sincera tras goleada que sufrió León: 'Esto tiene que ser un antes y un después'

León | 20/09/2025

Eduardo Berizzo se sincera tras goleada que sufrió León: 'Esto tiene que ser un antes y un después'
Te recomendamos
Marcelo Flores regresa a la convocatoria de Tigres: ¿desde cuándo no juega con los Felinos?
Futbol
Liga MX
Cruz Azul

LO ÚLTIMO

 