Álvaro Morales minimiza liderato de Cruz Azul: "Si no son campeones habrá sido un desperdicio"

Cruz Azul derrotó a FC Juárez y amaneció como líder general del Apertura 2025. Sin embargo, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, aseguró que el liderato celeste es engañoso y advierte que sin título sería un fracaso.

Cruz Azul, líder del Apertura 2025 tras vencer a Juárez

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se impuso ante los Bravos de Juárez y con ello llegó a la cima de la tabla general de la Liga MX. Los aficionados celebraron el momento, aunque algunos analistas consideran que todavía es temprano para hablar de un equipo sólido rumbo a la liguilla.

Cruz Azul | IMAGO7

Álvaro Morales critica el liderato celeste

El polémico comentarista de ESPN, Álvaro Morales, lanzó duras críticas a Cruz Azul pese a su buen paso en el torneo. Durante un programa deportivo, señaló que el liderato “es solo un espejismo” y puso en duda la capacidad de La Máquina para mantenerse como candidato al título.

"¿Es un líder sólido o tan solo un espejismo? (…) Si no gana un título este torneo habrá sido un desperdicio", expresó Morales.

Presión sobre Iván Alonso y Nicolás Larcamón

Morales también recordó que la directiva decidió apostar por Iván Alonso como director deportivo y darle confianza a Nicolás Larcamón como técnico. Según el periodista, si Cruz Azul no consigue el campeonato, esa decisión podría costarles muy caro.

Cruz Azul | IMAGO7