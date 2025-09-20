Marcelo Flores regresa a la convocatoria de Tigres: ¿desde cuándo no juega con los Felinos?

Tigres recupera a Marcelo Flores para la jornada nueve del Apertura 2025, luego de que el mediocampista volviera a ser considerado en la convocatoria tras permanecer fuera en los últimos cinco compromisos.

IMAGO7

¿Contra quién jugará Tigres?

Su regreso llega en un momento clave, ya que los felinos enfrentarán a Pumas con las bajas de André-Pierre Gignac, quien quedó fuera por lesión en la rodilla, y Javier Aquino, ausente por un proceso de dosificación.

El técnico Guido Pizarro decidió darle nuevamente espacio a Flores, quien solo ha tenido participación en un partido del torneo.

IMAGO7

La última aparición de Marcelo Flores con Tigres

Aquella aparición fue en la Jornada 4, cuando ingresó de cambio y disputó 31 minutos en la contundente goleada de 7-0 de Tigres sobre Puebla.

Ahora, el jugador de 21 años tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos y demostrar que puede ser una alternativa en el esquema felino, en medio de un calendario exigente y con bajas sensibles en la plantilla.

IMAGO7