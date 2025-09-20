Fernando Guerrero critica protocolo de conmoción en el partido Necaxa vs Puebla

Necaxa derrotó con lo justo a Puebla, sin embargo, lo más interesante no fue el autogol del conjunto camotero, sino la lesión de Juan Manuel Fedorco. En la media hora del partido, el defensa central de La Franja recibió un duro impacto en la frente, por lo que el protocolo de conmoción apareció.

Sin embargo, el jugador volvió al terreno de juego -con un chichón- y salió hasta el comienzo de la segunda mitad. Dicha negligencia por parte del protocolo de conmociones generó bastante polémica, por lo que Fernando 'Cantante' Guerrero arremetió contra el médico responsable.

"El médico de conmoción debió estar todo el tiempo con Fedorco de Puebla, realizando el protocolo de conmoción. No fue así, el jugador regresó y se puso en riesgo su salud", comentó el exsilbante mexicano.

El médico de conmoción debió estar todo el tiempo con Fedorco de @ClubPueblaMX realizandole el protocolo de conmoción. No fué así, el jugador regresó y se puso en riesgo su salud. pic.twitter.com/M8j9HlWXgK — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) September 20, 2025

Juan Manuel Fedorco fue al hospital

Tras salir de cambio en el segundo tiempo, el defensor argentino fue directo al hospital, ya que el chichón que le salió no desapareció de inmediato. El jugador tuvo una revisión a fondo para evitar cualquier complicación, aunque no presentó ninguna molestia.

El conjunto de La Franja no hizo ninguna declaración sobre el golpe de Juan Manuel Fedorco. El equipo de Hernán Cristante no ha logrado recomponer el paso y es el último lugar del Apertura 2025.

