Sebastián 'Loco' Abreu compara a Xolos con el tiki-taka tras golear a León

Tijuana se encuentra en puestos de Liguilla directa tras la goleada de 5-0 a León en casa

Sebastián Loco Abreu, DT de Xolos de Tijuana | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
20 de Septiembre de 2025

Tijuana vivió una noche redonda en el arranque de la Jornada 9 del Apertura 2025. Los Xolos se impusieron con autoridad 5-0 sobre León en el Estadio Caliente y, tras el silbatazo final, su técnico Sebastián 'Loco' Abreu no ocultó la satisfacción por el nivel mostrado por su equipo.

Xolos gelea 5-0 a León | IMAGO7

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo fue contundente: la forma en la que jugaron sus dirigidos le recordó al famoso tiki-taka que popularizó el Barcelona en 2009.

“Hoy fue tiki-taka, es como uno lo siente… o el famoso chiste del 'catenacho VIP': sin pelota defendemos como perros y con balón atacamos como leones”, declaró Abreu con una sonrisa.

Confianza y competencia interna

El técnico también destacó que el buen momento del conjunto fronterizo se explica en gran parte por la competencia que existe dentro del plantel, lo que ha permitido mantener un alto nivel en cada partido.

Sebastián Abreu, DT de Tijuana | IMAGO7

“Tenemos un plantel muy competitivo en lo interno, eso te da la posibilidad de hacer modificaciones, de hacer cambios durante el mismo partido y que no se resienta el equipo”, señaló.

Xolos, en zona de liguilla directa

Con esta victoria, los de la frontera llegaron a la cuarta posición de la tabla general, a la espera de lo que suceda con el resto de la jornada. A la mitad del torneo, Abreu tiene a Tijuana instalado en puestos de Liguilla directa, un logro que refuerza el trabajo del técnico uruguayo en el banquillo.

Xolos lucha por llegar a Liguilla de manera directa | IMAGO7

