Iván Alonso lanza mensaje tras el séptimo triunfo consecutivo de Cruz Azul en Liga MX

La salida de Vicente Sánchez generó fuertes críticas a la gestión de Iván Alonso, sin embargo, los números con Nicolás Larcamón no han sido negativos. Después de la victoria ante Juárez, el director deportivo de Cruz Azul compartió un mensaje de aliento a sus jugadores.

El mensaje de Iván Alonso

Por medio de sus redes sociales, Iván Alonso compartió una fotografía en la que resaltó el séptimo triunfo consecutivo de La Máquina en la Liga MX. El directivo acompañó la publicación con una sola palabra: "juntos", mostrando unidad en medio de las críticas.

El mensaje de Alonso | Captura de pantalla

Críticas divididas

La reacción en redes sociales se dividió. Varios aficionados aplaudieron la gestión y los resultados deportivos que respaldaron al estratega uruguayo. No obstante, otros señalaron nuevamente la ausencia de un delantero adicional en la plantilla, tema que marcó la polémica desde la salida de Vicente Sánchez.

Balance actual

Con Nicolás Larcamón en el banquillo, Cruz Azul encadenó siete victorias consecutivas, un rendimiento que reforzó la confianza dentro del club. El mensaje de Iván Alonso se interpretó como una muestra de respaldo al plantel y al cuerpo técnico, en un momento en el que el equipo busca consolidarse como candidato serio en la Liga MX.

Cruz Azul | IMAGO7