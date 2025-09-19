Vicente Sánchez entre los candidatos para dirigir a Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue trabajando a marcha forzada por tener a su nuevo director técnico tras la salida de Javier Gandolfi quien dejó números que no convencieron a la directiva aunado a un tema de alineación indebida y ahora apuntan a un viejo conocido de la Liga MX.

Los ‘Verdolagas’ tendrán como interino a Diego Arias; sin embargo, ya suenan nombres para el nuevo estratega entre ellos Vicente Sánchez quien dejó buenas sensaciones por su paso en el Cruz Azul tras poco menos de un torneo.

Vicente Sánchez l IMAGO7

Vicente Sánchez

El timonel uruguayo dejó a La Máquina de manera polémica para la afición pese haber dejado números positivos y la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf goleando en Ciudad Universitaria a Vancouver Whitecaps.

El nacido en Montevideo dirigió 27 partidos con Cruz Azul con un registro de 17 triunfos, ocho empates y tan solo dos derrotas; sin embargo, la directiva terminó por reemplazarlo con Nicolás Larcamón para etse Apertura 2025.

Cruz Azul l IMAGO7

Pablo Guede

Pablo Guede es el otro nombre que suena en la entidad colombiana para tomar el banquillo, el argentino llegaría tras su salida del Puebla donde fue goleado por Tigres por un apabullante marcador y números que dejaron mucho que desear en el actual torneo.

Un buen augurio que le daría un punto extra es que logró meterse a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, instancia que ya no disputó debido a que terminó renunciando días antes tras el encuentro ante Atlético San Luis.



Pablo Guede l IMAGO7