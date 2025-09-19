¡Ni Sergio Ramos! Allan Saint-Maximin desata la locura en Monterrey

Las Águilas del América ya se encuentran en la Sultana del Norte, el conjunto azulcrema arribó a Monterrey para medirse en la novena fecha a los Rayados en busca de seguir en la parte alta de la clasificación tras la caída ante las Chivas.

Allan Saint-Maximin desató la locura a su llegada a Monterrey donde un buen número de aficionados presenciaron la llegada coreando un sonoro grito “Mexi, Maxi, Maxi, Maxi”.

Allan Saint-Maximin l IMAGO7

El francés saludó al respetable así como todos los jugadores que pasaron por ese lado entre ellos Ramón Juárez, uno de los que se dieron la oportunidad de atender a los aficionados fue Rodolfo Cota quien repartió autógrafos.

América llega tras dolorosa derrota

El América le urge una victoria para levantar el estado anímico, los dirigidos por André Jardine llegan a este duelo tras su primera derrota en el torneo tras caer en el Estadio Ciudad de los Deportes ante las Chivas.

La derrota provocó que se alejara de la pelea por el liderato quedándose con 17 unidades en el tercer puesto, por debajo de Rayados y Cruz Azul quienes lideran como el uno y dos en la tabla de clasificación.

América l IMAGO7

Sin Henry Martín

Cabe mencionar, que el América visita a Rayados sin Henry Martín quien tuvo una nueva lesión a principios de semana durante los entrenamientos y se mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido.