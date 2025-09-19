Tigres con dos bajas para enfrentar a los Pumas en la fecha 9 del AP25

Este fin de semana, cuando Pumas reciba a los Tigres de la UANL en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo dirigido por Guido Pizarro enfrentará a los universitarios sin dos de los nombres más fuertes del conjunto regiomontano.

En conferencia de prensa previa al juego, el entrenador sudamericano confirmó las bajas de André Pierre-Gignac y de Javier Aquino, el primero recuperándose de una lesión en la rodilla, mientras que Aquino tendrá un descanso debido a la carga de trabajo.

El delantero francés será baja para el partido frente a los Pumas | MEXSPORT

“André ya casi está muy bien, ha tenido un golpe en el peroné, que se inflamó un poco. La idea es que se quede acá para que pueda estar al cien el miércoles. Es un jugador muy importante para nosotros, que si está al cien nos va a ayudar muchísimo.

“Javier Aquino es un jugador que nos aporta muchísimo, adentro y afuera de la cancha, en el vestidor. Y también la idea es que se quede descansando para que pueda estar al cien el miércoles, que para nosotros acá de local va a ser muy importante”, dijo Pizarro.

Aquino tampoco podrá jugar en CU | MEXSPORT

Pumas tiene dos victorias y tres empates en los últimos cinco encuentros, por su parte, Tigres llega a la Ciudad de México con tres empates, una derrota y una victoria en el mismo número de partidos. 

