Pumas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J9 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Tigres tendrá un tercer partido en una sede diferente en tan solo una semana, para ello, tendrá que visitar la casa de otro equipo felino como lo es Pumas, quienes buscan afianzarse en una zona alta de la tabla general. En un duelo que 'revive' la Gran Final del Apertura 2015, los dos equipos se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario.

El EOU será la sede del nuevo duelo entre felinos | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la Fecha 9?

Pumas es octavo lugar de la tabla de clasificación, actualmente cuenta con 12 puntos conseguidos de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Su ultimo encuentro fue una victoria 1-4 en contra de los Cañoneros de Mazatlán con un doblete de 'Memote' Martínez y goles de dos de sus refuerzos, Alan Medina y José Juan Macías.

La última vez que Pumas jugó como local fue en la Jornada 7 en contra de Atlas, a quienes vencieron con un marcador final de 1-0, en dicho partido el gol lo consiguió su refuerzo bomba, Aaron Ramsey. Los dirigidos por Efraín Juárez tienen seis partidos sin conocer la derrota, los cuales se han reflejado en tres empates y tres victorias.

Pumas goleó a Mazatlán en la fecha anterior | Imago7

Tigres por su parte viene empatar sus dos últimos partidos a cero goles, el primero de ellos una semana atrás cuando enfrentó a León en 'El Volcán' y la segunda a mitad de semana cuando visitaron a Chivas como parte del juego pendiente de la Jornada 1. Los universitarios actualmente se encuentran en la quinta posición de la tabla, en dado caso de que Pumas les gane, incluso los estaría alcanzando en puntos.

Las 15 unidades que los dirigidos por Guido Pizarro tienen en la tabla se han sumado debido a cuatro victorias, tres empates y una sola derrota, la cual le propinó el América en la Jornada 5 con un abultado resultado de 0-3. La última vez que jugaron como visitantes fue en el 0-0 de mitad de semana ante Guadalajara, pero antes de ese duelo fue otro empate, esta vez a dos goles con Mazatlán como rival.

Tigres viene de empatar dos veces sin goles | Imago7

¿Dónde ver el duelo felino de la Jornada 9?