Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs América? EN VIVO

Entre la especulación y la emoción, llegó el fin de semana para el duelo entre los clubes que estrenaron fichaje bomba en el Apertura 2025. Rayados de Monterrey contra el Club América, en el duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

Duelo del Clausura 2025 | IMAGO7

El equipo de Monterrey llega a este partido con todo el impulso de un buen torneo hasta la fecha, aunado a la incorporación de su más reciente e internacional fichaje, Anthony Martial. Por su parte, las águilas de Allan Saint-Maximin, buscarán darle vuelta a la página luego de caer en el clásico nacional.

El duelo que trae el reencuentro entre los dos jugadores franceses se perfila para ser el más emocionante de la novena Jornada, así como también podría definir temporalmente al líder de la competencia.

Presentación de Martial | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs América?

FECHA: Sábado 20 de septiembre.

Sábado 20 de septiembre. HORA: 21:05 (hora centro de México).

21:05 (hora centro de México). LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México.

Estadio BBVA, Monterrey, México. TRANSMISIÓN: Canal 5, TUDN.

Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7