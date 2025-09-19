Rodrigo Huescas revela que estuvo a punto de jugar con América

Rodrigo Huescas se convirtió en el jugador mexicano del momento tras su participación en Champions League. El futbolista del Copenhague cumplió un sueño y se fue a Europa tras su gran momento en Cruz Azul, aunque reveló que su destino estuvo cerca de ser con el máximo rival: América.

En entrevista con José 'Shaggy' Martínez, el lateral de 22 años comentó que en algún punto de su formación interesó a una filial de las Águilas. "En una escuela que se llama América Valle Dorado, le hablaron a mi papá para que ya me fuera y le dijeron: 'tráete a Rodrigo, le vamos a conseguir pruebas en América'. Pero yo le dije que no quiero, porque soy antiamericanista".

Huescas | IMAGO7

Su estadía gracia al 'Chaco'

Huescas también agregó que gran parte de su permanencia en La Máquina fue gracias a Christian 'Chaco' Giménez, quien fue el que convenció a su padre de llevarlo a Cruz Azul. Huescas confesó que su papá aún intentó convencerlo, pero todo fue inútil.

"Decidí no irme, pero mi papá me quiso sacar a la fuerza. Cuando fuimos a pedir la baja; Chaco Giménez habló con mi papá y él le dijo que estuviera tranquilo y que ellos me iban a ayudar a conseguir una prueba en Cruz Azul. Me quedé y el resto es historia", agregó el lateral.

En Dinamarca | Captura de pantalla

Su gran debut en Champions

Rodrigo Huescas tuvo una noche soñada ante Bayer Leverkusen. El lateral mandó una asistencia en la recta final del partido de Champions League, gol que era la ventaja parcial ante el equipo de las aspirinas.

En Dinamarca | Captura de pantalla